Immár ötödik alkalommal rendezte meg a vármegyei kormányhivatal az Őszköszöntő Szabolcsi Jótékonysági Almanapot, melynek a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a Nagykálló-TÉSZ volt a házigazdája. A rendezvényen dr. Nagy István agrárminiszter, a vármegye több országgyűlési képviselője, közéleti szereplők szüretelték a szabolcsi almát, melyet az idén is rászorulóknak ajánlanak fel a szervezők.

Bölcskei György, a Nagykálló-TÉSZ tulajdonosa köszöntőjében elmondta, az elmúlt évek viszontagságai megviselték az almatermesztőket, és a klímaváltozás is jelentősen megnehezíti a termelést.

Komoly gond a klímaváltozás

– Hazánkban folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, csökken a csapadék mennyisége, és a tavalyi aszály is rávilágított, hogy változtatni kell a termelésen. Alkalmazkodnunk kell az új körülményekhez, és a kormányzattal közösen kidolgozni egy olyan eljárást, mellyel takarékosan, de minden termőterületre eljuttathatjuk az öntözővizet – hívta fel a figyelmet a tulajdonos, aki szerint rendkívül fontos megőrizni hazánk gyümölcstermesztését, aminek évszázados hagyományai vannak.

– Az elmúlt 17 évben megfeleződött az almatermelő területek mérete, ám a hozamok ugyanazt a szintet hozzák, köszönhetően az átfogó fejlesztéseknek. A felvásárlási árak kis mértékben emelkedtek, ám még most sem elegendőek arra, hogy elégedettek legyenek a hazai gazdák. Márpedig most olyan lehetőség nyílt a hazai almatermesztés előtt, amit vétek lenne elszalasztani: a narancsléipar válságban van, alma viszont bőven akad, így mindent meg kell tenni azért, hogy azok is az almalére voksoljanak, akik eddig narancslevet fogyasztottak – ezt már dr. Nagy István agrárminiszter mondta el a jelenlévőknek.

Óriásit fejlődött az ágazat

Kiemelte: az idén jó termés várható, de még sokat kell dolgozni és fejleszteni az almaültetvényeket, mivel a termésingadozások hazánkban a legnagyobbak.

– Az almatermesztés jelentős fejlődésen ment keresztül, jég- és fagyvédelmi rendszerekkel szerelték fel az új és korszerű ültetvényeket. Jelenleg a megtermelt alma mintegy kétharmada ipari almaként kerül a feldolgozóüzemekbe, a többi pedig étkezési almaként a boltok polcaira. Nagyon fontos célunk, hogy ezt az arányt megfordítsuk, és ehhez a termésátlag ingadozását is csökkenteni kell. Az is bebizonyosodott az elmúlt években, hogy nem lehetetlen a felvásárlóktól magasabb árat kicsikarni, amire szükség is van, hiszen ha nem stabil a gazdák anyagi helyzete, ha nem elégedettek, akkor nem vágnak bele ültetvényeik nagyszabású fejlesztésébe. Ez utóbbit számos pályázattal támogatja a kormányzat – hangsúlyozta dr. Nagy István.