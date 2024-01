A Közös Agrárpolitika (KAP) változásairól tájékoztatta a régió gazdálkodóit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága Gávavencsellőn. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke az agráriumot érintő aktualitásokról beszélt.

Önellátó gazdálkodás

– Nagyon fontos, hogy minél több élelmiszert állítsunk elő Magyarországon, és még nagyobb hangsúlyt kapjon az önellátó gazdálkodás. A kormány célja, hogy a hazai boltok polcaira nyolcvan százalékban magyar élelmiszer kerüljön. Fontos, hogy a zöldséget, gyümölcsöt és az egyéb termékeket olyan piaci áron tudják értékesíteni a gazdák, ami biztos megélhetést biztosít a számukra, a fő cél a piaci biztonság megteremtése, ahogy az is prioritás, hogy a hazai boltokba túlnyomórészt magyar élelmiszerek kerüljenek – emelte ki Rácz Imre, aki előadásában beszélt az alma piaci helyzetéről és a nyári aszályról is. Elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 6400 gazdálkodó adott be kárenyhítő juttatás iránti kérelmet, ezekről legkésőbb a hónap közepéig mindenki meg fogja kapni a kifizetésről szóló határozatot.

Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára előadásában a Vidékfejlesztési Program új feltételrendszeréről beszélt.

– A fiatal gazdálkodók hektáronként 150 euró támogatásban részesülhetnek az alaptámogatásokon felül. Hatalmas előrelépés, hogy Magyarország Kormánya nyolcvan százalékra növelte a hazai társfinanszírozás mértékét.