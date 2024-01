Beszélt a szervezeten belül néhány napja működő agrárbizottságról, melynek megalakulásában neki is „vastagon” benne volt a keze. A podcastben szó volt arról az országos road show-ról is, mely a tervek szerint tavasszal Nyíregyházára is megérkezik. Lakatos Gergely, aki egy kelet-magyarországi agrár­vállalkozás kisebbségi tulajdonosa, fontosnak tartja, hogy a szervezeten belül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vállalkozói is hallathassák a hangjukat és együtt lépjenek a fejlődés útjára.