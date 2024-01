Az idei hitelpiac merőben más, mint a tavalyi volt. Többek között jóval olcsóbbak lettek a lakáshitelek a kamatplafonnak köszönhetően, emelkedett a Babaváró, a falusi CSOK és a CSOK (mostani nevén CSOK Plusz) összege is, emellett kisebb önrésszel is lehet jelzálogkölcsönt felvenni. - olvasható a ripost.hu oldalon.

Már igényelhető az új CSOK Plusz

Idén már nem lehet igényelni a régi Családi Otthonteremtési Kedvezményeket (CSOK), helyette az állami támogatásból támogatott hitelkonstrukcióvá változtatott CSOK Plusz segíti a családok otthonteremtését. Aki ilyen hitelt igényelne, az egy gyermek vállalásával 15, két gyermek vállalásával 30, három gyermek vállalásával 50 millió forint kamattámogatott, legfeljebb 3 százalékos kamatozású lakáshitelt vehet fel. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

A falus CSOK még mindig elérhető

Sőt, bővítették is a programot. 2024. január 1-től ugyanis új építésű ingatlanra is fel lehet venni a támogatást, ráadásul a korábbinál lényegesen magasabb támogatási összeget igényelhetnek azok, akik a 2630 preferált kistelepülés egyikén vesznek használt ingatlant:

egy gyermek után a korábbi 600 ezer forint helyett 1 millió,

két gyermek után a korábbi 2,6 millió forint helyett 4 millió,

három gyermek után a korábbi 10 millió helyett 15 millió forint támogatás igényelhető.

A támogatási összegnek legfeljebb a felét lehet a vételár kifizetésére fordítani, a fennmaradó részt bővítésre, korszerűsítésre kell költeni - emlékeztet a Bank360.hu. Új építésű ingatlanok esetén a támogatási összeg 600.000, 2,6 millió és 10 millió forint lehet, a gyermekek számától függően. A falusi CSOK mellé igényelhető kamattámogatott kölcsön összege két gyermek után legfeljebb 10, három gyermek után legfeljebb 15 millió forint lehet.

Szigorúbbak a babaváró hitel feltételei

Mostantól már csak azok a fiatal házaspárok vehetik igénybe a támogatást, ahol a házaspár nő tagja 30 év alatti, annyi könnyítéssel, hogy 2024-ben a 30-40 év közöttiek abban az esetben folyamodhatnak a kamatmentes kölcsönért, ha igazolják legalább 12 hetes várandósságukat. 2025-ben már erre sem lesz lehetőség, és csak a 30 évnél fiatalabbak tudják majd felvenni a kölcsönt. Jó hír viszont, hogy a babaváró hitel maximális összege a korábbi 10 millió forint helyett 11 millió forintra nőtt januártól.

Olcsóbbak lettek a lakáshitelek

Tavaly októberben önkéntes kamatplafont vezetett be a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Azóta a bankok - amik alkalmazzák -, 8,5% alá kezdték el levinni a lakáscélú jelzáloghitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). 2024. január 1-től pedig még tovább csökkent a kamatplafon: a bankok által már meghirdetett új kamatfeltételek alapján az ajánlatok többsége 6,7 és 7,3 közötti THM-mel kínálja a lakáshitelt az átlagos keresetű ügyfeleknek.

Bank Kamatperiódus Normál kamat Legkedvezőbb kamat CIB 10 évig fix kamat 6,89% 6,69% Erste 10 évig fix kamat 6,84% 5,54% Gránit 10 évig fix kamat 6,80% 6,80% K&H 10 évig fix kamat 6,89% 5,99% MBH 10 évig fix kamat 6,79% 6,24% OTP Végig fix kamat 6,87% 6,77% Raiffeisen 10 évig fix kamat 6,99% 6,64% UniCredit 10 évig fix kamat 7,81% 6,65% Forrás: bankmonitor.hu

Kevesebb önerő is elég

2024. január elsejétől a 41. életévüket még be nem töltött hiteligénylőknek és adóstársaiknak elég lesz 10% önerőt előteremteniük, vagyis a lakóingatlan értékének 90 százalékát is elérheti az építésre vagy vásárlásra nyújtott lakáshitel összege az általánosan előírt 80 százalék helyett. Ez azonban bankonként, az ügyfelek jövedelmétől és a konkrét ingatlantól függően is változhat. Az új szabály a kedvezményes és támogatott lakáshitelekre egyaránt érvényes.

Csökkent a maximális törvényi THM

A hitelező pénzintézetek a törvény szerint nem nyújthatnak olyan kölcsönt a fogyasztóknak, amelynek teljes hiteldíj mutatója (THM) meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.