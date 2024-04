A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kamarának kiemelt célja, hogy a térség vállalkozásait támogassa a nemzetközi piacra lépésben. Ennek jegyében, a „Szövetségben a vállalkozásokért” programjuk részeként, vármegyei vállalkozások képviselői is részt vehettek a Török-Magyar Kulturális Évad részeként, Tokajban megtartott szakmai találkozón, amit az MKM Logistik Kft., Magyarország egyik legnagyobb török befektetője szervezett.

A részletekről Párkányiné dr. Csurka Edina, a kamara főtitkára beszélt lapunknak. Elmondta, az est fővédnökei között olyan neves személyiségek voltak, mint Gülşen Karanis Ekşioğlu, a Török Köztársaság magyarországi nagykövete, vagy dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.

– Az esemény két fő témára épült: a török konyha találkozására a tokaji borokkal, valamint II. Rákóczi Ferenc, mint a két ország kulturális kapcsolódási pontja. Az este a kulturális és gasztronómiai élmények mellett számos üzleti lehetőséget is kínált a vármegyei cégek képviselői számára – számolt be a részletekről Párkányiné dr. Csurka Edina, aki a török nagykövet asszonnyal személyesen tárgyalt a jövőbeli együttműködés lehetőségeiről is. A főtitkár hozzátette: A magyarországi építőiparban jelentős a török cégek jelenléte. Magyar mérnök tervezte a török vasúti hálózatot, magyar mérnökök vettek részt a vízhálózat, úthálózat, és egyes kikötők kiépítésében.

Remek lehetőség

A Török-Magyar Kereskedelmi Kamara (TURKCHAM) nyolc tagvállalattal képviseltette magát Tokajban, továbbá olyan komoly cégek képviselői is részt vettek a találkozón, mint a BMW gyár építésében részt vevő Yapi Merkezi és a Synergy.

– A rendezvény kiváló lehetőséget teremtett cégünk számára, információt és tapasztalatot szereztünk a lehetséges jövőbeni beruházások terén. A török- magyar barátság érezhető volt a nagyszerű gasztronómiai élményekkel fűszerezett rendezvényen, melyen valóban kötetlen és nyitott megbeszéléseket lehetett lefolytatni. További személyes élmény, hogy láthattam, ahogy a kamarai képviselők és a cégek képviselői is szorosabbá vált a munkakapcsolat, valamint jó volt látni, hogy Tokaj, mint a régiónk egyik unikális térsége, mennyit fejlődött az elmúlt időszakban – foglalta össze tapasztalatait Karaffa Róbert, a mátészalkai Zeiss ügyvezető igazgatója.