Július utolsó hetére veszített erejéből a kánikula, a hőmérséklet összességében több fokkal elmaradt az ilyenkor szokásostól és egy-két hajnalon már 10 fok alatti értékeket is mérhettünk - tájékoztatta lapunkat dr. Rácz Csaba.

Fázni azért nem kellett

A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa szerint az ősz persze messze van még, s jó néhány hőhullám várhat még ránk az elkövetkezendő hetek során, július végére mégis kissé alábbhagyott a nyár heve térségünkben. Fáznunk egyelőre nem kellett, hiszen a napi csúcsértékek így is jobbára 25-30 fok között alakultak. A hőségnapok száma csupán 2-3 volt vármegyénkben, de a szokatlanul kevés 30 fokot elérő csúcsértékű nap mellett a 25 foknál melegebb, azaz a nyári napok viszonylag alacsony száma is hűen tükrözte az időszak időjárásának kevésbé nyárias jellegét. Nyár derekán általában bőven 25°C felett alakul a napi maximum, a héten azonban 2-3 olyan nap is volt, amikor nagy területen maradt el ettől akár több fokkal a csúcsérték.

Az időszak csapadékösszegének legnagyobb részét a hét derekán átvonult hidegfronthoz kötődő záporok, zivatarok adták, s csak kisebb részt járultak hozzá a hétvégi, inkább helyi jellegű záporok. Mindkét csapadékeseményre igaz volt azonban, hogy súlypontjukkal vármegyénk keleti-délkeleti felét érintették, errefelé hullott több, mintegy 15-25mm eső. Északnyugaton, nyugaton jóval alacsonyabb, mindössze 5 és 15mm közötti mennyiségeket mérhettünk, néhány kisebb körzet pedig szinte teljesen kimaradt a csapadékból. Augusztus első napjaiban folytatódni látszik a változékony idő, melynek során egymást váltják majd a hőhullámok és a hűvösebb periódusok. Az első hét második felében néhány napra ismét a forróság lehet az úr, majd kiadósabb csapadékkal és erős lehűléssel folytatódik a hőmérsékleti „hullámvasút”. A legfrissebb előrejelzések szerint nem ez ígérkezik a nyár utolsó hőhullámának. Időjárásunk változékony jellege kitart, egyelőre sem hosszan tartó szárazság, illetve tikkasztó meleg, sem pedig tartósan hűvös, esős idő nem körvonalazódik, ebből pedig mezőgazdasági állományaink idén jól profitálhatnak.