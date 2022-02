A Rózsafa Művészeti Egyesület és a Vass Lajos Népzenei Szövetség május 14-én 10 órától a kállósemjéni Kállay-kúria nagytermébe várja az érdeklődőket, akkor rendezik meg ugyanis az I. Rózsafa Ifjúsági Nemzetközi Népzenei Találkozót. A főszervezőtől, Rózsa Zoltán ének-zene, népzene szakos tanártól megtudtuk, a XIV. Vass Lajos Népzenei Versenyen lehetőség nyílik a KÓTA minősítés megszerzésére, de azokat is szeretettel fogadják, akik csak meg szeretnék magukat mutatni a közönségnek versenyen kívül.

A Felvidékről és Erdélyből is

A rendezvény ideje alatt népművészeti kézműves-foglalkozást is tartanak, valamint népi iparművészek portékái is várják az érdeklődőket. A népzenei találkozó táncházzal fejeződik be. Az eddigi visszajelzések szerint érkeznek fellépők Erdélyből, a Felvidékről, Nagykállóból, Máriapócsról és Békés megyéből is. A kulturális rendezvényt támogatja a kállósemjéni önkormányzat, az Egyedi Tárgy, de a szervezők örömmel fogadnak minden felajánlást. Bővebb információ kérhető a [email protected] e-mail címen.