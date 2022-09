A megalapozott gyanú szerint az idős sértett 2022. augusztus 12-én Nyíregyháza belvárosában az egyik bankból 140.000,-Ft készpénzt vett fel, amelyet egy borítékba helyezett, majd elindult hazafelé. Mindezt látta a 22 éves gyanúsított, aki egyébként ismerte korábbról a bácsit. Elhatározta, hogy megszerzi a pénzt, ezért követte az idős férfit.

Amikor utolérte, azt mondta a bácsinak, hogy a bankban tévedésből az ő borítékját vitte el, és abban csak 120.000,-Ft van, tehát a sértettnek még járna további 20.000,-Ft. A bácsi kinyitotta a táskáját, hogy megnézze a borítékot, majd azt át is adta a gyanúsítottnak. A gyanúsított a borítékot magához vette, majd azt mondta, hogy elviszi a gépkocsijához, és ott fogja visszacserélni a két borítékot. Ehhez képest azonban a gyanúsított a pénzzel lelépett, a sértett pedig pénz nélkül maradt az utcán.

Természetesen a bankban semmilyen borítékot nem cseréltek össze, az egész dolgot a gyanúsított csak kitalálta.

A rendőrség őrizetbe vette a csalót, akit az ügyészség indítványára a bíróság le is tartóztatott egy hónapra. Aki idős embert ilyen módon becsap, az 5 év szabadságvesztést is kaphat a bűncselekmény miatt. A gyanúsított ellen további másik három másik nyomozás is folyik, így ez is indokolta a letartóztatását.



- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség -