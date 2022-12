Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját.

Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be, majd kéthetente újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Tízezer ember tűzvédelmét látják el

A demecseri önkéntes tűzoltók a megyében elsőként váltak önállóan beavatkozó egyesületté.

A Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1929-ben alakult 16 fővel. Kezdetben csak egy kézi hajtású kocsifecskendővel rendelkeztek, felszereléseik hiányosak voltak. 1945-től az egyesület 27 taggal újjáalakult, majd évről évre fokozatosan fejlődött. 1975-ben a székelyi és kéki önkéntesek a csatlakoztak az egylethez, a taglétszám 55-re emelkedett. 1964-től rendszeresen részt vettek a járási tűzoltóversenyeken, ahol kiemelkedő eredményeket értek el.

Lukács István parancsnok vezetésével 2007-ben ismét újjászerveződött az egyesület 25 taggal. Minden évben bővült a taglétszám, és folyamatosan fejlesztették felszereléseiket. A tűzesetekhez kijutást egy 1000 literes víztartállyal és szivattyúval felszerelt Volkswagen Transporter, valamint egy Mitsubishi L300-as terepjáró segítette, amelyet főként műszaki mentésekhez és nehezen megközelíthető helyek eléréséhez használtak. Pályázati forrásokból vásároltak tűzoltó szakfelszereléseket, kiegészítő felszereléseket, technikai berendezéseket, eszközöket. Jelenleg 40 tagja van az egyesületnek.

Szakmai elvárások

A megyében elsőként, de a Dunától keletre eső országrészt tekintve is másodikként, 2014 őszén önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületté váltak, miután teljesítették az ehhez kapcsolódó szakmai elvárásokat és feltételeket. Demecser, a Kisvárdai és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságoktól egyaránt 26-26 kilométer távolságra fekszik, így a demecseri önkéntesek jóval más egységek kiérkezése előtt megkezdhetik, és meg is kezdik az emberi élet mentését, a tűz- és káresetek felszámolását. Demecseren kívül a szomszédos Berkesz, Gégény, Kék és Székely (összesen több mint tízezer ember) elsődleges mentő tűzvédelmét is ellátják, amely szintén fontos közbiztonsági tényező, mivel a hivatásos egységek kiérkezése ezen településeken húsz percen túl várható.

Éves vonulásaik száma 50-100 eset között van, de a 2019-es, viharokkal terhelt esztendőben 110 alkalommal vijjogott fel szirénájuk. Az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként vállalt készenléti idejüket jóval meghaladó időtartamban várják a riasztásokat, amelyeket közel száz százalékban teljesítenek is.

Iveco Magirus Deutz típusú gépjárműfecskendőjük nem a legfiatalabb, de gondossággal odafigyeléssel kezelve kiszolgálja vonulásaikat. 2020-ban egy Quadot és egy utánfutót nyert el az egyesület. 2021-ben sikeres pályázataiknak, illetve támogatóknak köszönhetően egy LUKAS típusú akkumulátoros feszítő berendezést és egy LUKAS típusú vágó eszközt vásárolhattak. Szintén sikeres pályázatok révén áramfejlesztők, szivattyúk és egyéni védőfelszerelések gyarapították az eszközállományukat. Nagy álmuk, hogy egy új, vagy egy újszerű gépjárműfecskendőhöz jusson az egyesület.

Egyfajta utánpótlásbázis is

Alaptanfolyami végzetséggel, tűzoltás vezetői jogosultsággal, technika kezelői-, valamint pályaalkalmassági vizsgával is rendelkezik a szakmai tevékenységet vállaló és adott beosztást ellátó tagság. Az egyesület a hivatásos tűzoltóságok egyfajta utánpótlási bázisa, több önkéntes tűzoltó képezte tovább magát és lett hivatásos tűzoltó. Oszlopos tagjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetségnek, Demecser települési és Kemecse Járási Mentőszervezetnek.

Az egylet fennállásának 90. esztendejében 2019-ben saját erőből széles társadalmi összefogással, szabadidejüket feláldozva tűzoltó szertárat építettek. A város önkormányzata biztosította az építési telket, az önkéntesek működési körzetéhez tartozó önkormányzatok pedig anyagi segítséget nyújtottak, az építkezéshez. Az elkészült őrtanya két szerállással, szociális helyiségekkel rendelkezik, az energiaellátást napelemek segítik. Enyedi Zoltán elnök vezetésével ott vannak a tevékenységi területen a hivatásos szervek által szervezett gyakorlatokon, a szakmai továbbképzéseken, segítik a települések tűzvédelmi prevenciós tevékenységét. A katasztrófavédelem hatósági munkáját támogatva részt vesznek a településen lévő tűzcsapok ellenőrzésében, a szabadtéri tűzesetek kockázati helyszíneinek beazonosításában is. A települési és iskolai rendezvényeken rendszeresen bemutatókat tartanak, továbbá középiskolásoknak közösségi szolgálatot tartanak – mutatta be a Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületet Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes.

Fotók: Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület