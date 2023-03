Nyíregyháza. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rend­őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai több mint tíz éve tartanak ifjúságvédelmi ellenőrzéseket, melyek célja az iskolától igazolatlanul távol maradó diákok kiszűrése – a legutóbbi ilyen ellen­őrzésre lapunk is elkísérte a rendőrség és a gyermekjóléti központ szakembereit.

A rendőrök több fiatalt ellenőriztek a nyíregyházi vasút- és autóbusz-állomás területén, hogy megbizonyosodjanak arról, a diákok igazoltan maradtak távol az iskolai órákról.

Kettős céllal

Mint azt dr. Kovács Attila, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője elmondta, a rendőrség az együttműködő társszervekkel az idei tanévben is rendszeresen tart ifjúságvédelmi ellenőrzéseket. A program célja kettős: a fiatalok felelősségérzetének fokozása, valamint a védelmük, hogy az iskolakerülés ideje alatt ne váljanak bűncselekmény áldozataivá.

– A szülők felelősségére is igyekszünk ezzel az ellen­őrzés-sorozattal felhívni a figyelmet. Azt szeretnénk erősíteni, hogy a szülők rendszeresen kísérjék figyelemmel azt, hogy a gyermekük az iskolában van-e. Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a gyermek a tanítás helyett a csellengést választja, célszerű vele mielőbb elbeszélgetni, miért nincs az oktatási intézményben – hívta fel a figyelmet az osztályvezető, aki szerint az iskolai távolmaradás mögött akár az iskolai zaklatás is állhat.

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere, Böjte Julianna is részt vett a legutóbbi nyíregyházi ellenőrzésen. A szakember elmondta, ő már nyolc éve rendszeres résztvevője ezeknek a „portyáknak”, és a kezdetekkor volt olyan, hogy közel száz fiataltól kérdezték meg, miért nincs az iskolában. Böjte Julianna szerint a folyamatos ellenőrzéseknek hála ez a szám fokozatosan szorul vissza.

És milyen igaza van! Dr. Kovács Attila, a vármegyei rend­őr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője a legutóbbi ellenőrzés tapasztalataival kapcsolatban lapunknak elmondta, egyetlen olyan fiatallal sem találkoztak, aki igazolatlanul hiányzott volna az iskolából.

– Korábban előfordult, hogy valaki iskolaidőben egy másik vármegyéből jött udvarolni Nyíregyházára, vagy egy szakmai gyakorlat vagy orvosi vizsgálat után nem ment vissza az iskolába – tette hozzá dr. Kovács Attila. TG

A rendőrség munkatársai a napokban a nyíregyházi vasútállomáson tartottak ifjúságvédelmi ellenőrzést

Tanácsok fiataloknak

Forgalmas utcán, üzletben, tömegközlekedési eszközökön a mobiltelefonodat, pénztárcádat, irataidat tartsd biztonságos helyen (belső zsebedben, táskában, a hátizsák belsejében); internet és közösségi oldalak használata során lehetőleg ne legyen nyilvános a profilod, személyes adataidat, megosztott tartalmakat csak ismerőseid láthassák!