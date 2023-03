Hosszú évekre börtönbe küldené az ügyész az ittas gépkocsivezetőt

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint a bíróság korábban kétszer is eltiltotta több évre a járművezetéstől a vádlottat, sőt legutóbb ittas vezetésért szabadságvesztésre is ítélték, amiből 2022 áprilisában szabadult. Ennek ellenére a férfi 2023. március 24-én éjszaka közepesen ittas állapotban Nyíregyháza belvárosában vezetett egy személygépkocsit, amikor is a rendőrök az Új utcán megállították. Ittassága miatt őrizetbe vették, az ügyészség pedig soron kívül bíróság elé állította.

A bíróság 2023. március 27-én ki is mondta a férfit bűnösnek eltiltás hatálya alatti járművezetés bűntettében és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségében, és ezért 3 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, 4 évre eltiltotta a közügyektől, illetve 10 évre eltiltotta a járművezetéstől is.

Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen, mert hosszabb tartamú börtönbüntetést tart indokoltnak a közlekedési szabályokat semmibe vevő vádlottal szemben, illetve alkalmatlannak tartja arra is, hogy gépjárművet vezessen, ezért az ügyészség szerint végleges hatállyal kellene eltiltani a járművezetéstől.

Az ügyben ítéletet a Nyíregyházi Törvényszék fog hozni.