Ki volt készítve az öltönye

– A rendelőt hívta valaki azzal, hogy Bandi belefulladt kádba. Pár perc múlva már a lakásban voltunk, és mert tudtam, hogy gyakran ittas, azt hittem, hogy baleset történt. Rögtön láttam, hogy már órák óta halott, és segítséget kértem ahhoz, hogy kiemeljük a kádból – mondta a háziorvos, aki hozzátette: később észrevette, hogy ki volt készítve a férfi öltönye, és megfordult a fejében, hogy esetleg öngyilkosság történt. De a fiúk, akik segítettek neki, elmondták, hogy az idős férfi pár napja kapott nyugdíjat és hogy a pénzét már többször ellopták, így végül hívta a rendőrséget.

A keddre beidézett másik tanú egyike volt azoknak, akik a doktornővel bementek a házba. A fiatal férfi úgy fogalmazott: megrázta az eset, hiszen korábban nem látott még halottat. – Olyan volt, mintha belehajolt volna a kádba, és amikor kivettük, lila volt a feje. Nekitámasztottuk a kád oldalának, de a doktornő azt mondta, már nem lehet segíteni rajta.

Azt mondja, csak cigiért ment

Tanúként hallgatták meg az elhunyt férfi szomszédját is. – Bármilyen mozgás van az utcában, a kutyám ugat, s olyankor mindig kinézek az ablakon, így tudom, hogy kik fordultak meg Bandinál – mondta az asszony. Arról is beszélt, hogy J. M. többször is megjelent a szomszédjánál olyankor, amikor a férfi nyugdíjat kapott, ám a tragédia napján nem látta őt a háznál. Egy „süldő cigányt fiút” viszont igen: délután együtt mentek haza, a fiú tolta a már dülöngélő férfi biciklijét. Az asszony szerint a férfinak sok pénzét és holmiját ellopták, többek között azt a tévét is, amit a férje segített neki megvenni.

Beszélt a tavaly február 21-ei eseményekről az elsőrendű vádlott egyik közeli rokona is. A fiatal fiút aznap délután arra kérte a későbbi áldozat, hogy vágja le a haját. Együtt mentek Bandi bácsihoz, ő tolta a biciklijét, majd nekilátott a hajvágáshoz, és mielőtt befejezte volna, megjelent J. M. A fiú szerint veszekedtek, az idős férfi azt mondta: elloptad a mosógépem, a tévém, a pénzem és most idejössz?! – M. a szekrényben kutatott, látszott rajta, hogy nagyon ideges. Nem akartam semmibe belekeveredni, ezért hazamentem – mesélte, a nő viszont a tárgyaláson azt mondta, nem kutakodott. – Csak azért mentem oda, hogy kérjek egy szál cigit, de utána hazamentem – tette hozzá.

Az eljárás csütörtökön folytatódik.

SZA