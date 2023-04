A köszönet szavai

Valódi hőseinket ünnepeljük ma, akiknek köszönettel tartozunk, akik életüket és testi épségüket kockáztatják azért, hogy biztonságban lehessünk – fogalmazott a megnyitón Román István. A vármegyei főispán elmondta, hogy kihívásokkal – koronavírus-járvány, a háború miatti menekültválság – teli évek vannak mögöttünk, így még jobban tudjuk értékelni azt a békét és biztonságot, amit a rendészeti szervek munkatársai, hazánk rendőrei és katasztrófavédelmi szakemberei védenek és garantálnak. – Hála és köszönet jár a munkájukért, amelyet a közrend és közbiztonság, az élet és vagyonvédelem terén naponta végeznek, mindig minden helyzetben számíthatunk rájuk – erről már Szabó István, a vármegyei közgyűlés alelnöke szólt köszöntőjébe, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy közös feladatunk a magunk és környezetünk biztonságának védelme, a szabályok betartása az egyén felelőssége is. – Ha a mindennapok hőseiről beszélünk, akkor az első helyen kell említenünk a rendőröket és a tűzoltókat, akik a legelőször érnek oda, ahol baj van, ahol segítségre van szükség. Értünk dolgoznak, áldozatos, hősies munkát végeznek – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Hivatástudattal, elkötelezetten

Farkas József dandártábornok külön örömét fejezte ki, hogy az idén végre – a rendhagyó évek után – ismét megrendezhették a rendőr- és tűzoltónapot. - Itt az ideje, hogy egy pillanatra megálljunk, visszaemlékezzünk és egy picit meg is ünnepeljük ezt a két szervezetet, amelyet összeköt a munka, sok esetben barátság is – mondta a vármegye rendőrfőkapitánya. Együtt dolgozunk a Tevékenységirányítási Központban is, ahol a közös riasztási rendszernek köszönhetően egyszerre tudunk reagálni, egyszerre tudunk mozdulni, ha baj történik. Gyakran az életünk, testi épségünk került veszélybe, de önfeláldozóként szolgáljuk a hazát az itt élő embereket, ahogy tették azt védőszentjeink, Sárkányölő Szent György és Szent Flórián is. – Sokkal jobban szeretnek a kollégáim is bemutatót tartani, mint élesben az önök életét, anyagi javait menteni, de ez utóbbira tettek esküt és tették fel saját életüket – mondta Varga Béla ezredes. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője Szent Flórián példáján keresztül mutatta be, milyen elkötelezettséget, hivatástudatot jelent tűzoltónak lenni. Az ő élete példa mindannyiunk számára – tette hozzá.