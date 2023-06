– Nem követtem el ezt a bűncselekményt, összebeszéltek ellenem – így fogalmazott csütörtök délelőtt Á. I., aki több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt állt a Nyíregyházi Törvényszék dr. Garbolczi Annamária vezette tanácsa előtt. A vádirat szerint tavaly október 28-án három férfi sörözött egy presszó előtt a nyíregyházi vasútállomásnál, amikor megérkezett a vádlott. Felszólította egyikőjüket, hogy neki is vegyen egy sört, ám amikor a sértett ennek a kérésnek nem tett eleget, Á.I. dühös lett. Fenyegetőzött, majd elővett a zsebéből egy bicskát és az egyik sértett előtt hadonászni kezdett. A másik sértett megpróbálta szétválasztani őket, de mert a vádlott nem volt hajlandó eltenni a bicskát, arcon ütötte. Á. I. a földre került, de azonnal felállt, majd mind a két férfit többször is nyakon szúrta. Egyikőjüknek a légcsövét, a másik sértettnek a fejbiccentő izmát érintette a szúrás – közvetlen életveszélybe kerültek, s csak a gyors orvosi ellátásnak köszönhetően élték túl a támadást. Az ügyész, dr. Mészáros Attila azt mondta, hogy Á. I. szándéka a sértettek megölésére irányult, és erre a cselekménye alkalmas is lett volna. Azt indítványozta, hogy ha az erőszakos, többszörös visszaeső férfi beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond arról a jogáról, hogy az ügy részleteit tárgyaláson tárják fel, életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéljék, úgy, hogy nem bocsátható feltételes szabadlábra. Á. I. azt mondta, nem bűnös – a férfi többször volt büntetve rablásért és testi sértésért, legutóbb 2021 augusztusában szabadult. Dr. Garbolczi Annamária szeptember 14-ére tűzte ki az első tárgyalást, akkor a vádlottat, a sértetteket és egy tanút hallgatnak ki, később elmeorvosi és pszichológus szakértőt is meghallgatnak.

SZA