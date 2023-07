Július közepéig vármegyénkben 246 helyszínen keletkezett szabadtéri tűz, amely több mint 73,6 hektár területet érintett – tudtuk meg Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagytól. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője hozzátette: 322 tűzoltójármű vonult az adott helyszínekre. Az idei, térségbeli szabadtéri tüzek nagyobb része a mezőgazdaságot érintette. A tűzesetek mintegy fele a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén történt, így legtöbbször a nyíregyházi hivatásos tűzoltóknak adott munkát a szabadtéri tüzek felszámolása.

Égő munkagép miatt egyszer riasztották a tűzoltókat: április végén egy traktor gyulladt ki Nyíregyháza külterületén, Nyírjes tanya közelében. A traktor már teljes terjedelmében égett, mire a nyíregyházi tűzoltók kiérkeztek a helyszínre. A tűzoltók négy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.

Mezőgazdasági tüzekben az országban az idén már 2900 bála, 16 traktor, 5 kombájn, 3 bálázó és 4 mezőgazdasági rakodógép lett a lángok martaléka.

Az idei aratási időszak sem ér véget mezőgazdasági tűz nélkül, az országos összesítés szerint június végéig a tűzoltókat már 112 mezőgazdasági tűzhöz riasztották, 80 esetben bálák, 26 helyen munkagépek, 6 alkalommal pedig gabonatáblák kaptak lángra. S a számok tovább emelkedhetnek, hiszen tartanak a mezőgazdasági munkák, a gépek kint vannak a földeken, a kánikula sem nagyon enged a szorításából, bár szerencsére – a tavalyihoz képest – ebben az évben csapadékosabb az időjárás.

Tűzbiztonsági konzultáció

– Odafigyeléssel megelőzhető, hogy a munkagépek vagy a gabonatáblák kigyulladjanak – hangsúlyozta Csűrös Richárd tűzoltó alezredes. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági szolgálatvezetőjével arról beszélgettünk, hogyan előzhetőek meg a mezőgazdasági tüzek, milyen szabályokat és előírásokat kell, illetve kötelező betartani.

– Hagyományosan Péter és Pál napján kezdődik hazánkban az aratás, ez a munka tűzvédelmi szempontból is komoly felkészülést igényel. Az országos tűzvédelmi szabályzat határozza meg azokat a teendőket, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy minél kisebb kockázata legyen egy mezőgazdasági tűznek. A kalászos termény betakarítási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban legalább egy 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel és szikracsapóval vagy lapáttal is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemlén kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

A tűzoltó alezredes hozzátette, a katasztrófavédelem hatósági szakemberei konzultációs lehetőséget biztosítanak a munkálatokban részt vevő gépek, valamint az aratási munkálatok tűzvédelmi megfelelőségének elősegítésére.

Megfelelő távolság

– Tapasztalatok szerint legtöbbször az aratási munkák végén történik a legtöbb tűzeset, hiszen a gépek ilyenkorra túlterhelődhetnek. A megelőzés érdekében egy megfelelő teljesítményű tűzoltó készülékkel kell ellátni a munkagépeket, illetve kiemelt figyelmet kell fordítani a karbantartásra is. Itt többek között az elektromos hálózatot, az akkumulátort, a kipufogót, az üzemanyag-ellátó rendszert s azokat a kenést, zsírozás igénylő alkatrészeket kell ellenőrizni, melyeknek működése súrlódással, így hőtermeléssel jár – részletezte Csűrös Richárd. A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

Az alezredes hozzátette, munkaszünet idejére az arató-, az erő- és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől teljesen mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles szántással vagy tárcsázással kialakított védősávon kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

A gépek kezelője üzemeltetés közben nem hagyhatja el azokat.

Fontos a sorrend

Először a közutak és vasútvonalak mentén kell learatni a termést, egy megfelelő nagyságú – legalább három méter széles – védőszántással – idézte a tűzoltó alezredes az országos tűzvédelmi szabályzatból, amelyben a speciális előírások meghatározzák, hogyan kell elvégezni a kazalozást, s tiltják a dohányzást a táblán, annak közvetlen közelében és a munkagépek vezetőfülkéjében is.

Tűzgyújtási tilalom

A mezőgazdasági tüzek megelőzése érdekében ki kell emelni, hogy külterületen tilos zöldhulladékot égetni, belterületen pedig csak ott szabad, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi; ahol tűzgyújtási tilalom van érvényben – jelenleg Szabolcs-Szatmár-Beregben is –, ott tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A szabályok betartásával mindannyian sokat tehetünk azért, hogy minél kevesebbszer történjen meg a baj.