Több fakidőlés és leszakadt ágak miatt is érkeztek jelzések a térségbeli tűzoltókhoz. Egységek avatkoztak be a Máriapócs és Nyírbátor közötti, a Nyírbéltek és Penészlek, a Penyige és Kömörő, a Nyírlugos és Nyíradony, valamint a Nyírbéltek és Ömböly közötti úton. A 36-os főúton, Tiszavasvárinál, valamint a nyíregyházi Honvéd utcában is úttestre dőlt egy-egy nagy méretű fa. A legtöbb bejelentés az erős szél után Nyírbéltek belterületéről érkezett. A Dózsa György utcában például légvezetékre, a Rákóczi utcában és a Posta utcában is melléképületekre dőlt egy-egy fa. A helyszíneken a nyíregyházi, nyíradonyi, fehérgyarmati, mátészalkai, baktalórántházi, nyírbátori hivatásos és a tiszavasvári, valamint a szakolyi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be.

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő egy nyíregyházi, Arany János utcai lakás fürdőszobájában. A helyi hivatásos tűzoltók mérései nem mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. Az esetről értesítették a gázszolgáltatót és a kéményseprőket.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –