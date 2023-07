Nagyecsed. – Katasztrófafilmekben sem láttunk olyat, mint ami csütörtök délután nálunk történt – mondják a nagyecsediek. A napsütésből pár perc alatt szél kerekedett, pillanatokkal később dió és tyúktojás nagyságú jég zúdult a házakra, autókra.

Az udvaron törmelék, a tető csupa lyuk és repedés, az autó szélvédője törött. Csatlós Máté elmesélte, a házuk tetejét letarolta a jég, mindenhonnan ömlött a víz, elment az áram, a parketta felpúposodott. Ő és a felesége is munkában volt, amikor értesítették őket, menjenek haza, mert nagy a baj. – Fél agyvérzés, szívinfarktus, együtt jött most minden – érzékeltette a történtek hatását Máté. – Még este barátok, rokonok segítségével lefóliáztuk a padlást, várjuk a kárszakértőt – tette hozzá. Felbecsülni sem tudják a kárt.

Szitává lyuggatott tetők, pókhálósra zúzott szélvédők, letarolt mezőgazdasági területek maradtak a 15 perces vihar és jégverés után, a helyreállítás folyamatos, több mint 600 épületben kell a károkat felszámolni. Nagyecseden a Wesselényi, a Petőfi és a Sziget utcán, valamint a Honvéd utcán és Honvéd közben tarolt az észak-nyugat felől érkező a jég, de a környező települések is kaptak a viharból.

Óriási pusztítást végzett a negyedórás jégeső

– Kedveském, 81 éves vagyok, de én ilyen vihart még nem éltem meg. Voltak nehéz időszakok. Tavaly itt volt a pusztító aszály, most meg a tojásnagyságú jegek vertek el itt mindent – panaszkodik Nagy Imréné, aki Krisztinával beszélgetve épp azt figyelte, hogy a katasztrófavédelem munkatársai hogyan járnak házról házra és mérik fel a károkat. Volt mit jegyzetelni, dokumentálni, mert Nagyecseden a Wesselényi és a Petőfi utcán nem maradt szinte egyetlen ingatlan sem, amelynek tetejébe ne okozott volna károkat a lezúduló jégeső.

Ömlött a víz a csillárból

Ahogy végigsétálunk a két utcán a látvány döbbenetes, szitává lyuggatott tetők, pókhálósra zúzott szélvédők, letarolt veteményeskertek maradtak a 15 perces vihar és jégverés után.

Krisztina házának tetején hatalmas lyuk tátong, a cserepeket próbálják visszatenni.

– Volt egy melléképület, amit le akartunk bontani, most annak a tetejéről az ép cserepeket tesszük fel a házra – néz a magasba a fiatal asszony, s nem tudják, elég lesz-e, de azt mondja, a legfontosabb, hogy a gyerekeknek semmi bajuk sem lett. – Félelmetes volt a vihar, iszonyatos a hang, amikor a becsapódó jég zúzta és törte a cserepeket – idézi fel a történteket Kovács Zoltán, aki arról beszél, hogy a konnektorokból, a csillár mellől is ömlött az eső, teljesen szétázott belül is a lakás. Meséli, volt, akinek a kisebb állatai lettek a vihar áldozatai, mert a tetejét vesztett ólban, ketrecben nem maradt védelmük, kimenekíteni pedig nem tudták a jószágokat.

Remélik a központi segítséget is

– Az önkormányzat előzetes kárfelmérése alapján 624 ingatlan szenvedett kárt – különböző mértékben – a csütörtök délutáni viharban – mond számokat Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere, aki csütörtök óta azon dolgozik, hogy a lehető leghamarabb mindenhol elkezdődjön a kárfelmérés és -elhárítás, minél hamarabb minden ingatlan legalább fóliával védett legyen. – Az azonnali beavatkozást igénylő ingatlanoknál a katasztrófavédelem teszi meg a szükséges intézkedést. Csütörtökön hajnal kettőig, pénteken pedig reggel 8-tól folyamatos a védekezés, a helyreállítás.

– Reményeink szerint a katasztrófavédelemhez bejelentett mintegy 260 esetnél estére már mindenhol befejeződik a védekezés, amihez a szükséges anyagot – fólia, tetőléc, rögzítő elemek – az önkormányzat biztosítja térítésmentesen – teszi hozzá a város első embere, aki megjegyezte: elkezdték előkészíteni a vis maior-kérelmet, s bíznak benne, hogy a helyreállításhoz központi költségvetési támogatást is kapnak, s az önkormányzat is ad a károk felszámolásához kiegészítést.

Akik vállalták, hogy saját maguk állítják helyre a födémet, már csütörtökön átvehették a fóliát a védekezéshez, majd ha megérkezik a támogatás, egységes elvek alapján megtörténhet a kártalanítás.

– Lesz több olyan ingatlan, ahol nincs lakásbiztosítás, most ideiglenes kármentesítésre van lehetőség – fogalmaz Kovács Lajos, s folyamatosan egyeztetett a helyi operatív törzzsel, akik a helyszínen koordinálják a védekezésben résztvevő tűzoltók munkáját.

– Csütörtökön 83 tűzoltó, hivatásos és önkéntes beavatkozó dolgozott a helyszíneken. Péntek délelőtt 69 tűzoltó segített elsősorban a veszélyt jelentő, sérült tetőrészeket, cserepeket eltávolítani vagy éppen helyreállítani. A vármegyei egységeket a kárfelszámolásokban hajdú-bihari és borsodi egységek is segítették mind a két nap – tudtuk meg Rutkai-Dér Vivientől, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől.

Folyamatos a helyreállítás

– Nagyon kedvesek, segítőkészek voltak a tűzoltók. A melléképületet lefóliázták, a tetőn is helyt álltak – dicsérte a Tyukodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait a 76 éves Gáthy Lászlóné, Manyika néni, aki a kárszakértőket várja.

– Hivatástudat – mondja Nagy József, az ÖTE tagja és gépkocsivezetője, mi hozta őket Nagyecsedre. Csütörtökön éjfélig, pénteken pedig már reggel 8-tól segítik a tetőfedést, végzik a fóliázást a hivatásos kollégákkal együtt. Több viharkárnál jártak már, tudják, mit kell tenni, van rutinjuk. – A legnehezebb a lakosságának szembesülni azzal, hogy egy élet munkája veszett kárba, a lelki megpróbáltatás a legnehezebb – vélekednek az önkéntesek, majd pár perces pihenő után már indulnak a következő házhoz. Addig maradnak, amíg szükség van rájuk.

Nagy az összefogás Nagyecseden rokonok, barátok, ismerősök segítenek egymásnak vízhatlanná tenni az otthonukat, azért imádkoznak, hogy amíg nem végeznek ne essen újabb eső. Reménykedve néznek fel az égre, azt pedig látjuk, palára, tetőcserépre nagy szüksége lenne az ecsedieknek.

Lapátolni lehetett a jéggolyókat

– Kora délután Ópályi felől tartottunk haza Mátészalkára autóval, amikor elkezdett esni a jégeső – meséli lapunknak K. Zoltánné. – Szerencsénk volt, mert éppen be tudtunk állni a legközelebbi benzinkút fedett része alá. Nagyon sokan voltak, akik oda menekültek be, nehogy tönkretegye az autót a jég. A kisgyerekek féltek egy kicsit. Amikor hazamentünk, akkor szembesültünk vele, hogy az egész kertet szétverte a jég. Lapátolni lehetett a kisebb-nagyobb jéggolyókat. A vihar epicentruma a várost érte jobban. Odalett a konyhakert, a szőlő, a dísznövények. Szerencsénkre a házban nem esett kár. Furcsa volt, hogy fél­órával később ragyogó napsütés lett. A szomszédok teljesen összetörtek, mert nagy földterületen gazdálkodnak, és nekik az idei termés sajnos totálisan megsemmisült. A napraforgót, az almát verte el a jég teljes mértékben.