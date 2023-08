Legutóbb Nyíregyházán, a Kossuth utca egyik parkolójában égett teljes terjedelmében egy autó, júliusban az M3-as autópályán borult lángba egy gépjármű, s rendszeresen érkeznek a hírek arról, hogy égett a motortér vagy éppen a műszerfal. Sokatmondó a statisztika is: augusztusig 27 járműtűz miatt riasztották vármegyénk tűzoltóit.

– A gépjármű meggyulladhat szándékos vagy gondatlan tűzokozás miatt, de a leg- gyakoribb ok a műszaki hiba – mondta érdeklődésünkre Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjét arról is kérdeztük, mi lehet a tűz oka, hogyan előzhető meg, és mit tehetünk, ha mégis füst szivárog, láng csap fel a motor- vagy utastérben.

Leskovics Zoltán

A tűznek sok oka lehet

– A tűzvizsgálatok alapján elsősorban elektromos meghibásodás vagy az üzemanyag-ellátó rendszer hibája – vezetéksérülés, illetve törés – miatt csaptak fel a lángok, a tűz leggyakrabban a motor- és az utastérben keletkezik. A motortérben szivároghat az üzemanyag, a hidraulikus alkatrészek, berendezések mind tüzet okozhatnak. A tüzet a motortérben lerakódott olaj-, benzin-, gázolajmaradványok tovább táplálják. Az éghető folyadékok szivárgásának oka lehet elhasználódás, javítási, szerelési hiba, esetleg valamilyen törés, kopás, a tömítések hiánya, tömítetlensége – sorolta az alezredes.

Az elektromos meghibásodásokból eredő tüzet okozhatja a szakszerűtlen beszerelés, a biztosítéktábla meghibásodása, kiiktatása is.

– Problémát jelenthet a meglazult vagy nem megfelelően megszorított kötéseknél kialakult nagy átmeneti ellenállás, zárlat, az elektromos vezetékek szigetelésén a szerelés során létrejött mechanikai sérülés, az üzemanyag-ellátó rendszer vezetékeinek elkopása, repedése, törése – folytatta az okokat Leskovics Zoltán, és kiderült, sokszor okoz problémát az utastérben dohányzás. De akár egy ülésen hagyott kézfertőtlenítő, átforrósodott öngyújtó is előidézhet tüzet, ahogy minden fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag is – ezeket soha ne hagyjuk az autóban.

Jól jöhet a porral oltó

– Az első és legfontosabb a megelőzés, ezért rendszeresen ellenőriztessük a járművünket, szüntessük meg az olajfolyást, az elektromos vezetékek cseréjét mindig bízzuk szakemberre – sorolta a teendőket Leskovics Zoltán, és hangsúlyozta: ha rendellenes hangváltozást hallunk a kocsi motor- vagy utasterében, nézzük meg, mi áll emögött. – A legtöbb esetben alig néhány perc elteltével teljesen kiég a jármű. Jogszabály nem írja elő, azonban személyautóban is javasolt tartani egy tűzoltó készüléket, aminek a pontos és megfelelő rögzítése – akár a csomagtartóba, akár az ülés alá tesszük – nagyon fontos.

– Ezek a kis méretű, 1-3 kilogrammos portöltetű palackok a kezdődő tüzek megfékezésére, elfojtására alkalmasak – hangsúlyozta a tűzoltósági főfelügyelő. – A keletkező tűz oxigénellátása a motorháztető alatt megszoruló füst és egyéb égéstermékek miatt nem tökéletes, de abban a pillanatban, ahogy felnyitjuk a tetőt, friss levegőt engedünk a tűzre, a lángok felcsapnak – figyelmeztetett az alezredes. A motortérben keletkező tűz esetén csak akkor nyissuk fel a motorháztetőt, ha a kezünkben van egy kibiztosított, beüzemelt tűzoltó készülék, ám ebben az esetben is csak annyira emeljük meg, hogy az oltóanyag biztosan bejusson.

– Vigyázzunk, mert a felforrósodott karosszériaelemek és a felcsapó tűz sérülést okozhat – tette hozzá Leskovics Zoltán, s elmondta: a gépkocsik motor- és utastere nagy mennyiségben tartalmaz éghető anyagokat, műanyagokat, textileket. Így ha egy autó meggyullad, szinte pillanatok alatt elboríthatják a lángok, a szétfolyó üzemanyag, olaj még tovább szítja a tüzet. A szintetikus anyagok égésekor pedig káros és mérgező gázok szabadulhatnak fel.

Áramtalanítsunk!

A motortérben az üzemanyag-ellátó rendszer hibájából keletkező tűz esetén hirtelen erős üzemanyagszag, majd a motortérből kiáramló füst a jellemző. Ha az utasfül­kében égett szagot érzünk, és vékony füstcsík terjeng a műszerfal mögül, álljunk meg, vegyük le a gyújtást és vegyük ki a slusszkulcsot – tanácsolta a tűzoltósági főfelügyelő.

– A gyújtás levételével, az akkumulátor lekapcsolásával áramtalanítjuk autónk elektromos rendszerét, így megszűnhet a zárlatos vezeték túlmelegedése – magyarázta az alezredes, aki nyomatékosította: minden esetben a személyi sérülés és az életveszély elkerülése a legfontosabb, mert autót vehetünk másikat, de életet nem.

Új kihívást jelent az elektromos jármű

A tűzoltóknak új és nagyon komoly kihívást jelentenek az elektromos meghajtású autók, amelyek oltása nem egyszerű feladat.

– Az akár 600-700 fokra felmelegedett akkumulátorok folyamatos hűtését kell megoldanunk, mert akár egy nap elteltével is képesek visszagyulladni – mutatott az okra a tűzoltó alezredes, hozzátéve: ez hosszadalmasabb oltást is jelent, egyes országokban már merítőkádakat alkalmaznak a visszahűtés során. Az M0-s autópályán lángoló hibridautónál debütált az e-oltólándzsa, ami hatékony megoldásnak bizonyult. Ezt mechanikusan, végig a tűzoltó irányításával juttatják be az akkumulátorba, majd következhet a vízzel elárasztás a hűtés érdekében. – Nagyon fontos, hogy az elektromos járműveket mindig felülvizsgált, megbízható helyen töltsék fel.