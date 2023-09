A robbantás helyszíne még tegnap is le volt zárva, a rendőrökön, és más szakembereken kívül senkit nem engedtek közel a felrobbant házhoz.

A ház utcája kihalt, pár száz méterenként vannak csak házak. A férfi elszeparáltan, az emberektől távol élt.

Forrás: origo.hu

Egy közelben lakó férfi az origónak elmondta, hogy egy ösvényen keresztül megpróbált közel menni a házhoz, amiből elmondása szerint alig maradt valami.

Egy a robbantás helyszínétől nem messze lakó nő lapunknak elmondta, hogy tegnap este egy távcsővel figyelték az emeletes házuk ablakából, ahogy a rendőrök és mentők ki-be járkálnak a helyszínről, azt azonban csak a híradóból tudták meg, hogy pontosan mi történt.

"A fiam éppen átjött hozzánk, amikor meghallottuk a robbanást, először megijedtünk, aztán amikor kiderült, hogy nincs veszély, fogtuk a távcsövünket és felváltva néztük, hogy mi történik" – mondta el az asszony.

A környéken lakók információ szerint a a zavart elméjű férfi már reggel elkezdett fenyegetőzni (nem először), miután szerelők érkeztek a házához, hogy kikapcsolják a villanyt, mivel nem fizette a számlákat.

A kocsiját már korábban lefoglalták a rengeteg tartozása miatt. Emiatt haragudott a rendőrökre, többször fenyegette őket és az ügyészeket is: azt képzelte, ők hagyták ellopni a kocsiját.

"Én úgy tudom, hogyannak a férfinak valami gond volt a fejében, állandóan problémát okozott a helyieknek, szinte minden héten lehetett látni nála rendőrt.Most egy ideje az árammal volt gondja, azt nem fizette" – mondta egy helyi asszony, aki szerint a férfival már régóta folyamatosan probléma volt, mindig volt valami gondja.

A fenyegetőzés után érkeztek meg a rendőrök és a TEK-esek, akik hosszú órákig tárgyaltak vele, de nem tudták meggyőzni.

A férfi körbelocsolta az egész házat benzinnel, majd begyújtotta– mesélte egy fiatal nő.

Az Origo információi szerint a férfi azért öntötte fel a szobát és amit ért benzinnel, hogy a robbanás ereje, illetve azt követő lángok még nagyobbak legyenek, hogy sok emberrel végezzen, és sokan sérüljenek meg.

Ezután csalta be a Terrorelhárítás kommandósait, majd robbantott fel, minden bizonnyal egy gázpalackot.

Forrás: origo.hu

A ROBBANÁSBAN HALT MEG A TERRORELHÁRÍTÁS KOMMANDÓSA, ILLETVE A MERÉNYLŐ, ÉS 11 EMBER SÉRÜLT MEG, KÖZTÜK TÖBB RENDŐR ÉS TŰZOLTÓ. VOLTAK, AKIK SÚLYOSAN.

A sok sérült miatt az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban több ágyat is felszabadítottak, és több szabadnapos orvost is behívtak, hogy a sérülteket megfelelően el tudják látni.

A helyiek közül többen is azt mondták, hogy a férfi világ méretű katasztrófára várt évek óta. Ezért ételt halmozott fel, hogy ha eljön ennek a napja, ő életben maradjon. Emellett hitt az összeesküvéselméletekben, és senkivel sem tartott kapcsolatot. - olvasható az origo.hu oldalon.