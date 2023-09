A két baktalórántházi férfi jó barátságban volt egymással, ezért 2022 szeptemberében megbeszélték, hogy saját megélhetésük biztosítása érdekében a köznyelvben „égetős kristályként” vagy „krekként” ismert új pszichoaktív anyag tartalmú fehér port fognak közösen értékesíteni környékbeli személyeknek. Abban is megállapodtak, hogy a kristályos anyagot közösen szerzik be, és azt néhány milligrammonként alufóliába kicsomagolják, majd azt adagonként külön-külön 5.000,-Ft-ért adják el.

Forrás: Forrás Ügyészség



Mindkét vádlott rabja is volt a tiltott szernek, így azt rendszeresen fogyasztották is, szervezetükből egy újfajta dizájner drog volt kimutatható.

Az ügyészség bűnszövetségben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja a büntetett előéletű vádlottakat. Vádiratában mértékes indítványt is tett, ha beismerik a bűncselekmény elkövetését és lemondanak a tárgyalásról, úgy velük szemben a járásbíróság 5-5 év börtönbüntetést és 5-5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetést szabjon ki, valamint vonja el a drogkereskedelemből származó bevételüket - adta hírül szerkesztőségünknek Dr. Borsodi-Buss Emese ügyészségi sajtószóvivő helyettese.