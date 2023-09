Költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást munkatársaink egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakossal szemben. A pénzügyőröket egy nő vezette el az otthoni cigigyártóig.

Kékcse határában ellenőriztek egy magyar járművet munkatársaink, ami ugyan jövedéki terméket nem szállított, de a kocsit vezető nő azt mondta, hogy otthonában meglelik a keresett terméket. A 44 éves asszonyt hazáig kísérték, és a padlástól a fészerig mindent átvizsgáltak. Mintegy nyolcvan kilogramm szárított dohánylevelet és egy dohányvágó gépet is találtak a pénzügyőrök. Az ellenőrzéskor arra is fény derült, hogy a nő lakótársa az illegálisan begyűjtött levelek tulajdonosa. Az 50 éves férfi azt mondta, hogy a földeken maradt dohányleveleket összeszedte, megszárította, hogy az ebből készült füstrudakkal kiszolgálja családját. A pénzügyőrök a gépet és az alapanyagot is lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt is eljárást indítottak.

Dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. Dohánylevél „napszámos” munkavégzés ellenértékeként sem adható át az idényjellegű munkát végző munkavállalóknak.

- NAV -