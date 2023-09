Azt írták: a rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 25-én reggel egy kelet-magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben a vagyon elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését töltő középkorú fogvatartott a figyelmeztetések ellenére ismételten megszegte az intézeti szabályokat.

Hozzátették: ezt észlelte a felügyelet, és két büntetésvégrehajtási dolgozó a fogvatartottal szemben testi kényszert és bilincset alkalmazott. A megalapozott gyanú szerint a felügyelők - később még két társuk is csatlakozott hozzájuk - túllépték a jogszerű intézkedés kereteit és többször megütötték a férfit, akit a mentők eszméletlenül, életveszélyes állapotban vittek kórházba.

A nyomozó ügyészség hivatalos eljárásban, csoportosan elkövetett bántalmazás és életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatta ki a büntetés-végrehajtási dolgozókat, akik tagadták a bűncselekmény elkövetését. A főügyészség tájékoztatása szerint a bűncselekmény - a bűnhalmazatra tekintettel - akár 12 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Közölték azt is, hogy a nyomozó ügyészség indítványozta valamennyi gyanúsított letartóztatását, erről a Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája pénteken dönt.

Makula György ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs vezetője az MTI-nek küldött közleményében azt írta, a büntetés-végrehajtási szervezet elítéli a fogvatartottak bántalmazását.

"Az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok, amelyek ellen szervezetünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel fellép" - tette hozzá.

Tájékoztatása szerint a büntetés-végrehajtási szervezet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy munkatársai még a legkevésbé együttműködő, verbális vagy akár fizikai agressziót tanúsító fogvatartottak esetében is higgadtan, jogszerűen és szakszerűen intézkedjenek. Hozzátette: a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben történt rendkívüli eseménnyel kapcsolatban a börtön a szükséges intézkedéseket megtette, az intézet parancsnoka az érintett állománytagokkal szemben fegyelmi eljárást rendelt el, és felmentette őket szolgálati beosztásukból.

"Ezen túl tovább erősítjük a börtönök felügyelőinek képzését, érzékenyítését és pszichikai felkészítését a rendkívüli események hatékony és szakszerű kezelése érdekében" - tette hozzá a kommunikációs vezető - írta az MTI.