Sebességtől a biztonsági övig

– Kiszámíthatatlan, hogy mikor működik majd a trafibox, ami napi 24 órában is képes a közlekedés ellenőrzésére – mondta a pénteki üzembehelyezésen Koncz László alezredes. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője hozzátette: nem csak a sebességet tudja mérni ez a modern készülék, hanem ha úgy állítják be, az egyéb közlekedési jogsértéseket – be nem kapcsolt biztonsági öv, tilos jelzésen áthaladást – is képes észlelni és rögzíteni.

Egy picit visszatérve az előzményekhez, az alezredes kifejtette: 2022-ben az ORFK kért egy felmérést, amelyben a 2020 és 2022 között bekövetkezett balesetek adatait összegezték, s arra a megállapításra jutottak, hogy a 4-es számú főúton is szükség van egy trafiboxra.

– Egy nagyon forgalmas, Nyíregyházát és Debrecent összekötő útszakaszról beszélünk, ahol gyakori a sebességtúllépés, s a vizsgált időszakban 16 személyi sérüléssel járó baleset történt. Ezért is ajánlottuk fel az önkormányzatnak a lehetőséget, s a város partner volt ebben. A rendőrség a sebességmérő eszközt biztosítja, a működéshez szükséges feltételeket pedig a település vezetése teremtette meg – utalt az együttműködés fontosságára Koncz László. – A legfontosabb cél természetesen az, hogy csökkentsük a gyorshajtások, illetve az ebből eredeztethető balesetek számát. Abban bízom, hogy a trafibox meghozza azt a várt eredményt, amivel biztonságosabbá válik a közlekedés ezen a szakaszon is – fejtette ki a szakember, megjegyezve: abban is bíznak, hogy az az autós, aki ezen a szakaszon betartja a sebességet, távolabb sem lépi azt túl.

Láncellenőrzésbe is belefuthatnak

– Nagyon szeretnénk, ha az autósok önmaguktól tartanák be a szabályokat, s nem azért, mert ellenőrzéstől tartanak vagy látják a trafipaxot, trafiboxot – fogalmazott az alezredes, az pedig jól érzékelhető volt, már annak sebességcsökkentő ereje van, ha egyenruhás rendőrt látnak a közlekedők. Az közlekedésrendészeti osztályvezető szerint a jövőben tovább bővülhet a trafiboxok száma a vármegyében, akár az önkormányzatok is kezdeményezhetik, hogy saját költségükre megvegyék a készüléket, majd a rendőrséggel megkötött együttműködés alapján ezeket üzembe is helyezhetik.

A már működő trafiboxokkal kapcsolatban Koncz László elmondta, a pozitív hatásuk érzékelhető, azonban minden jelzés és figyelmeztetés ellenére folyamatosan rögzítenek gyorshajtásokat. Kirívó példaként Nyíregyházán a Szegfű utca forgalmát figyelő trafibox egyik felvételét említette, amikor 143 km/órás sebességgel kapták el a féktelenül száguldozó autóst.

– Azért, mert itt Újfehértón már trafibox van, egyáltalán nem jelenti azt, hogy másfajta ellenőrzésre ne számítsanak a járművezetők. Bárhol és bármikor mérhetünk gépjárműből is, ahogy a dinamikus sebességmérés is megmarad. Sőt, a 4-es számú főúton Debrecentől egészen Záhonyig rendszeresen tartunk láncellenőrzéseket, azaz akár 4-5 jogsértésen is érhetjük az autóst, ha nem tartja be a kötelező sebességre vonatkozó szabályokat – oszlatott el egy illúziót Koncz László.

Mindenki biztonságáért

– Nagyon fontos a városnak ez a trafibox-állomás, hiszen hatalmas az átmenő forgalom ezen a belterületi szakaszon, naponta akár 10 ezer jármű is áthalad itt – érzékeltette a 4-es főút leterheltségét dr. Hosszú József. Újfehértó polgármestere megerősítette, folyamatosan tapasztalják, hogy mennyi a gyorshajtó ezen a részen, s úgy gondolja, ha ezzel a készülékkel ezek száma csökkenthető, már érdemes volt a kihelyezés mellett dönteni, a városnak kellett ugyanis telepítenie az állomás fogadásához szükséges eszközöket.

– Ha minimalizáljuk a balestek számát, ha csak egyetlen életet is meg tudunk azzal menteni, hogy ez a trafibox itt van, akkor megérte az a 3 és fél millió forint, amit az önkormányzat önerőből hozzátett ehhez a projekthez, hiszen az emberi élet megfizethetetlen – hangsúlyozta a városvezető. A trafibox telepítésének hírét dr. Hosszú József a közösségi oldalán is megosztotta, s a visszajelzésekből úgy látja, az itt élők is pozitívan fogadták, mert fontos, hogy mindannyian biztonságban érezzék magukat, családtagjaikat. Az önkormányzat is sokat tesz ennek érdekében, a veszélyesebb gócpontokban megállni tilos táblákat, a nehezen belátható kereszteződésekben forgalomtechnikai tükröket helyeztek ki, de fekvőrendőrök is lassabb haladásra késztetik az autósokat Újfehértó több pontján, s érezhetően kevesebb lett a városban a baleset.