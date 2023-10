Feszült volt a hangulat kedden délelőtt a Nyíregyházi Törvényszéken.

Aznap találkozott volt párjával Lakatos Gabrielle először azóta, hogy a férfi mindkét szemére megvakította őt.

A férfit eddig csak távmeghallgatáson vett részt a tárgyalásokon, de ez alkalommal bilincsen bevitték a bíróságra. Volt, amikor a folyosón mindössze másfél méter választotta el Gabriellától. Nem is szóltak egymáshoz, annak ellenére, hogy a férfinak lett volna lehetősége bocsánatot kérni a fiatal nőtől.

A húgom példamutatóan viselkedett, büszke is vagyok rá. Én rosszul lettem, de Gabi hihetetlen erővel kezelte a szituációt. Azt sugdosta a fülembe, hogy erre a találkozásra készítettem fel a tavaly februári megtámadása óta. Úgy tűnik, végre kezd a lelke begyógyulni

– mondta Gabriella testvére, Lakatos Róbert.

A fiatal nő anyja ugyan nem tudta magában tartani felháborodottságát, ám lánya mindvégig csitította őt. A tárgyaláson Attilát és Gabriellát mindössze hat széknyire kapott egymástól helyet úgy, hogy a férfi az első, a nő pedig második sorba került. A támadó így

Háttal ült egykori barátnőjének, és egyszer sem fordult felé.

A tanácshoz is mindössze néhány mondatot szólt: egy alkalommal azt kérte, hogy konzultálhasson a ügyvédjével, majd közölte, hogy a bíróságra beküldött néhány írásbeli észrevételt. Ezeket hamarosan Lakatos Gabriella ügyvédje is láthatja.

Balogh Róbert, Gabriella jogi képviselője a Borsnak elmondta: a másodfokú bírói tanács észlelte, hogy a vádpontok közül

A súlyos testi sértés, illetve a személyi szabadság megsértése kapcsán is felmerülhet az aljas indok, amely minősítő körülménynek számít.

Mivel a minősítés változása után súlyosabb bűncselekményekről lehet szó, ami szigorúbb büntetést vonhat maga után,

A tárgyalást elhalasztották, hogy az ügyészségnek és a védőnek is legyen elég ideje a felkészülésre.

Ahogyan mi is megírtuk, Gy. Attila az interneten ismerkedett meg Lakatos Gabriellával. Először barátok lettek, ami párkapcsolattá alakult, ám

Az idillnek hamar vége lett, amikor a nő előtt világossá vált, hogy a Gengszter becenevet viselő férfi betegesen féltéken, és egyben hihetetlenül agresszív is. Gabi ekkor szakított vele, amit Attila képtelen volt elfogadni.

Ekkor támadt először volt barátnőjére, ám ez alkalommal még kimenekítették őt a rokonok.

A férfi ezek után a lányt elrabolta, de néhány nap múlva Gabriella megszökött, majd egy drogériában kért segítséget. Attila ellen büntetőeljárás indult, ám megpróbálta rávenni volt barátnőjét, hogy vonja vissza a feljelentést. A nő erre nem volt hajlandó, ezért volt élettársa

Nagyon megverte, majd mindkét szemétől megfosztotta, melyet az ügyészség már gyilkossági kísérletnek minősített.

Ebben az ügyben még nem született ítélet.

Bízunk benne, hogy Gy. Attilát legvégül tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélik– mondta Balogh Róbert. -olvasható az origo.hu oldalon.