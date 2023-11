A húgom lelkiállapota erősen hullámzó. Tartja magát, képes is beszélni az ügyről, de mindig megtorpan közben. Majdnem két év eltelt már a brutális támadás óta, most pedig napokon belül megtudjuk, hogyan dönt a bíróság. Tudjuk, ez az ítélet még nem lesz jogerős, arra tovább kell várnunk, de ha elítélik, most legalább egy kicsit fellélegezhetünk