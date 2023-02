– Ez egy nehéz időszak, nagyon mélyen vagyunk – így fogalmazott a Nyíregyházi Törvényszéken Lakatos Róbert, aki azóta támasza testvérének, Gabriellának, hogy a nőt a korábbi barátja megvakította. Az országszerte hatalmas felháborodást keltett brutális támadás alig több mint egy éve, 2022. február 5-én történt, az előkészítő ülést pedig kedd délelőtt a nagy sajtóérdeklődés miatt a törvényszék dísztermében tartották.

A vádlott, Gy. Attila a büntetés-végrehajtási intézetből, távmeghallgatással vett részt az ülésen, amelyre eljött áldozata is. Az ügyész, dr. Halász Ágnes ismertette a vádiratot, ami szerint a vádlott és a sértett 2020-ban ismerkedtek meg egymással, a kapcsolatuk azonban nem volt kiegyensúlyozott: többször is szakítottak. A nőt 2022. február 5-én azért kereste fel Kemecsén Gy. Attila, mert szeretett volna kibékülni vele. Kihívta az udvarra, ám összeszólalkoztak, a férfi pedig egy üres telekre vonszolta. Lerántotta a földre, és fojtogatni kezdte, hogy megölje. Gabriella azonban védekezett: többször is a férfi ujjába harapott és segítségért kiabált, ezután Gy. Attila rendkívül nagy erővel, puszta kézzel, az ujjaival kinyomta mindkét szemgolyóját a szemgödörből. Az egyik szemgolyójával együtt a szemideget is kitépte, az elviselhetetlen fájdalomtól a nő elájult. Gy. Attila azt hitte, hogy Gabriella meghalt, ezért, illetve azért, mert közben a kiabálást meghalló szomszédok megjelentek, elmenekült. Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, a rendőrség pedig néhány napon belül elfogta. A kisgyermekes édesanya életét az mentette meg, hogy rövid időn belül megtalálták és kórházba vitték, de a látását nem lehetett megmenteni: mindkét szemére megvakult.