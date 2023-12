Zsákot húzott rá

A férfi szerint március 12-én – a vádirat alapján egy nappal korábban – kiment fáért és amikor visszatért, A. a franciaágyon feküdt meztelenül, ő pedig azt hitte, meghalt. – Ordítva ráztam, nyomkodtam a mellkasát, meg akartam menteni. Elrohantam az egyik rokonunkhoz, aki átjött, ránézett és azt mondta, hagyd őt, már elment, nincs pulzusa. Több rokonunknak is szóltam, egyikük azt tanácsolta, a holttestet ne lássa senki sem. Nem fogtam fel, hogy mit teszek: felülről egy kék, alulról egy fehér zsákot húztam rá, majd az ólban ásóval és hólapáttal ástam egy gödröt, s beletettem. Miért nem akartak segíteni azok, akikhez fordultam? Miért akarták, hogy börtönbe kerüljek? – ezt kérdezte R. M., akit dr. Gaál Anikó szembesített az eddig tett vallomásaival. Ezekben nem szerepelt, hogy a nő elásása előtt bárkihez is elment volna segítséget kérni – a férfi szerint azért, mert csak jóval később jutott eszébe, hogy pontosan mi is történt. Korábban azt is mondta, hogy A. fájdalomra panaszkodott és a végzetes napon gyengélkedett, ám ezt a csütörtöki tárgyaláson tagadta, ahogy azt is, hogy több napon át bántalmazta a nőt.

Az eljárás a jövő héten tanúk meghallgatásával folytatódik.