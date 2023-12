Tisztelet a nyírbélteki önkéntes tűzoltóknak

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 önkéntes tűzoltó egyesület segíti a megye mentő tűzvédelmét. Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a nyírbélteki egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Tűzoltás, műszaki mentés

A Nyírbéltek Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakmai berkekben is megbecsülésnek örvend.

A Nyírbélteki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1994-ben alakult. A jelenleg érvényben lévő alapszabálya szerint Nyírbéltek és Ömböly településeken látnak el tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét.

Szakfelszereléseket szereztek be

Az egyesület taglétszáma 22 fő, melynek tagjai közül 4 fő végez tűzoltó szaktevékenységet. SMS értesítésekben kapnak információt a területüket érintő jelzésekről, majd beavatkozásaikat ezek alapján hajtják végre. Az egyesület az elmúlt években folyamatosan részt vett a meghirdetett pályázatokon, melyeken a zavartalan működésükhöz szükséges tűzoltó szakfelszereléseket szereztek be. Így jutottak többek között gázérzékelő műszerhez (CO szenzorral), benzinmotoros láncfűrészekhez, áramfejlesztőhöz, zagyszivattyúhoz.

2021-ben például több mint hétszáz ezer forint összegben nyertek el támogatást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által az önkéntes és tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázaton. Az elmúlt években több esetben is részt vettek viharkárok felszámolásában.

Van utánpótlás

A szakfelszerelések és az IFA W 50 LA/TLF-16 gyártmányú gépjárműfecskendőjük tárolására a polgármesteri hivatal udvarán található szertár szolgál. Az egyesület elnöke Dobos József, parancsnoka pedig az a Madarász Tibor, akinek neve évtizedek óta összeforrt az ÖTÉ-vel. A tagság nem csak helyben, de a környező településeken és a tűzoltó szakmai berkekben is nagy megbecsülésnek örvend, hiszen többen tagjai a Nyírbélteki Polgárőr Egyesületnek és a Nyírbátori Járás „Bátor” Önkéntes Mentőszervezetnek is. Az egyesület állandó résztvevője az önkéntes tűzoltó versenyeknek, amelyekbe a fiatalok is bekapcsolódnak, biztosítva ezzel az utánpótlást.

A Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal II. kategóriájú együttműködési megállapodásuk van 2008 óta, az abban foglalt kötelezettségeiknek maximálisan eleget tesznek.