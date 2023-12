Karácsonyhoz közeledve naponta átlagosan huszonöt lakástűzhöz vonulnak ki a tűzoltók. Ám mielőtt még másra kezdenénk mutogatni, jó ha tudjuk: főként miattunk kapnak lángra gyakrabban a dolgok otthon.

– Az év végén több időt töltünk otthon, ha tehetik, az óvodai, iskolai szünet miatt szabadságot vesznek ki a szülők, a karácsonyi konyhai készülődés közepette pedig megesik, hogy a sütőben felejtődik a mézeskalács vagy kigyullad az olaj a tűzhelyen. Sokan díszítik otthonaikat fényfüzérekkel, melyek szintén veszélyforrást jelenthetnek – sorolta Rutkai-Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Megfeledkeztek róla

– Az ünnepvárás egyik főszereplője az adventi koszorú. Nyíregyházán egy Vasvári Pál utcai lakásban történt még 2021-ben, hogy meggyújtották a gyertyákat a koszorún, majd azt a konyhai ablak párkányára rakták és megfeledkeztek róla, lefeküdtek aludni. Nem sokkal később füstszagra ébredtek, kirohantak a konyhába, ahol már lángra kapott az ünnepi dísz, a hő hatására az ablaküveg is megrepedt és minden csupa korom volt. Természetesen azonnal hívták a tűzoltókat…

– Vannak tehát tipikus karácsonyi tűzesetek, de szerencsére egyre kevesebb, a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy egyre tudatosabbak az emberek – mondta el Rutkai-Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Tűzoltókészülék otthonra

Leskovics Zoltán alezredes, tűzoltósági főfelügyelő számos olyan tanáccsal szolgált, melyeket szem előtt tartva „eseménytelenül” telhet a készülődés és az ünnep is.

– Mindig legyen a gyertya alatt nem éghető anyagból készült alátét, és körülötte se legyen semmi, ami lángra kaphat, ne tegyük például függöny közelébe. Mindig felnőtt gyújtsa meg, és mivel a gyerekek utánzással tanulnak, olyan helyre tegyük a gyufát, ahol nem férhetnek hozzá. Vigyázzunk, hogy a gyertya ne legyen huzatos helyen, mert ha feldől, tűz keletkezhet – magyarázta a szakember, aki az elektromos fényfüzérekre is kitért. Megtudtuk, hogy bár ma már kevesen vásárolnak nem ellenőrzött helyről dekorációt, fontos hangsúlyozni: csak előzetesen bevizsgált, megbízható forrásból származó karácsonyi égősort használjunk.

– Korábban már beszéltünk a sütős-főzésről. A kigyulladt zsiradékot, olajat soha ne vízzel próbáljuk eloltani! Fedjük le a lángoló serpenyőt, ha elfogy az oxigén, elalszik a tűz. A karácsonyfák nagyobb eséllyel kapnak lángra az ünnepi időszak után, amikor már kiszáradtak, ezért fontos, hogy tartsuk nedvesen a fenyőt, állítsuk vízzel teli tartóba.

– Nagyon sokan nem gondolnak bele, hogy milyen jó, ha az otthonunkban van egy kézi – porral vagy habbal oltó – tűzoltókészülék, pedig hatalmas segítség lehet, amikor gyorsan kell cselekednünk – jegyezte meg Rutkai-Dér Vivien. A szóvivő hozzátette: különböző méretű és töltetű berendezések közül választhatunk, vannak egykilós kiszerelések is, melyeket az idősek is könnyen kezelhetnek.

A pánik nem segít

Arról is érdemes beszélni, hogy miként értesítsük a tűzoltókat, ha baj van, vészhelyzetben ugyanis hajlamosak vagyunk leblokkolni.

– A központi segélyhívószám a 112-es, ezt tárcsázva a diszpécserek a központban a katasztrófavédelemhez irányítják a hívást. Tudnunk kell, hogy mi ég, mit az, amit veszélyeztet a tűz, fontos az eset helyszíne, és a telefonálónak be kell diktálnia a saját számát is. Kollégáink vissza fogják hívni, hogy megbizonyosodjanak arról, valós bejelentéssel van dolgunk – ismertette Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő.

Kevesen tudják, de a katasztrófavédelem honlapján vannak tűzvédelmi tesztek, amiket érdemes átnézni, kitölteni. A témakörökre osztott tudáspróbák közül a harmincadikban karácsonyi és szilveszteri tüzekkel kapcsolatos kérdéseket találunk. Mit kell tenni közvetlen használat után a leégett csillagszórókkal ahhoz, hogy megelőzzük a tűz kialakulását? Hogyan oltana el egy hálózati feszültségről működő elektromos fényfüzért, ha az kigyulladna? Honnan indítható szabályosan egy tűzijáték-rakéta? Nos, akin kifogtak a kérdések, tudja, mi a dolga...