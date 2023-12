Október 10-én délben a kisfiú tárcsázta a 112-t.

– Rögtön kiderült, hogy Zalán, egy nagyon ügyes és talpraesett ötéves kért tőlünk segítséget – idézte fel Kopcsóné Závorszki Mónika, a Szombathelyi HIK osztályvezető-helyettese. – Hajba Lívia hívásfogadó operátor beszélt vele, és utána arról számolt be, hogy a gyerek felnőtteket meghazudtoló együttműködésről tett tanúbizonyságot. Bemutatkozását követően higgadtan és érthetően mondta el, hogy az imént az édesanyja összeesett a családi házuk konyhájában, és nem reagál semmire. A lakcímüket is hibátlanul elmondta, és a diszpécserünk közben bekapcsolta a mentőszolgálatot a beszélgetésbe. Az ottani operátor esetkocsit indított a szabolcsi faluba, és megkérdezte Zalántól, milyen testhelyzetben van az édesanyja. Amikor kiderült, hogy a nő a hasán fekszik, megkérte a fiúcskát, próbálja megfordítani, a gyerek megtette. Nem sokkal ezután a nő magához tért, de mivel fájdalmai voltak, kórházba szállították, ahol megfelelő ellátásban részesült.

Zalánt a HIK és a mentőszolgálat diszpécsere is megdicsérte, de ezzel a történetnek még nem volt vége. Hamarosan kiderült, hogy rendőrként szolgál az apukája.

– Nem csak az én érdemem, hogy Zalán fejből tudja a pontos címünket a segélyhívó telefonszámát, mert a feleségemnek is fontos volt, hogy ha úgy adódna, lehessen rá számítani. Az viszont valóban figyelemre méltó, hogy vészhelyzetben végig nyugodt és higgadt maradt. Nagyon büszkék vagyunk rá! – válaszolta megkeresésünkre Dojcsák Bence őrmester, a Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltség határrendésze, és hozzátette, azon a keddi napon Zalán két öccse is a házban tartózkodott. – Nemrég azzal hívtak fel az Országos Rendőr-főkapitányságról, hogy Zalánt, meg persze minket, családtagokat is szívesen látnak a vármegyei rendőr-főkapitányságon. Megtisztelve éreztük magunkat, és az időpontot is sikerült egyeztetni.

Az ajándékok száma is jelzi, ez különleges látogatás volt. A HIK képviseletében Bóna Gyula alezredes gratulált a kis életmentőnek, akinek Matyi István alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központjának vezetője mutatta meg az ottani tevékenységirányítók birodalmát. Farkas József dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány is fogadta Zalánt, és mikuláscsomaggal kedveskedett neki.

– Ez az eset jól példázza, mennyire hasznos, ha a szülők már óvodáskorban betanítják a gyerekükkel a lakcímüket, és persze azt is, hogy vészhelyzetben mi a teendő – hangsúlyozta Bóna Gyula, és hozzáfűzte, az ötéves fiúcskát példaképnek tekinti. – Magam is meghallgattam Zalán segélyhívását, illetve annak felvételét, és azt kell mondanom, mindent jól csinált!

A kis jutalmazott remekül érezte magát a főkapitányságon, és hálás volt az ajándékokért, főleg a rendőrös játékért.

– Nagyon tetszett neki, hogy rendőrök között lehetett, de ez a látogatás azért is volt emlékezetes, mert engedélyt kaptam rá, hogy szolgálati autóval vigyem a családomat Nyíregyházára. A mi életünkben ez volt az első ilyen alkalom. Kár, hogy a legkisebb fiunk kórházi kezelés miatt nem tarthatott velünk – árulta el a büszke apuka, és hozzátette, hitvesének az október 10-ei volt az első komolyabb rosszulléte. Szerencsére időben kapott szakszerű ellátást, Zalánnak hála.