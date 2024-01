Az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központ és a Magyar Huszár Alapítvány közös szervezésében Hadisírgondozás napjainkban címmel tartottak előadást a napokban a sényői Kulturális Házban.

A rendezvényen Bihari Márk tartalékos főhadnagy, az 5. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda katonája beszélt arról, mit jelent a hadisírgondozás a honvédségnél, és miért kiemelten fontos ez a kegyeleti munka. Mesélt az apagyi sírkutatásról és exhumálásról, ahol nemrégiben egy helyszínen több nemzet hősi halottjait is megtalálták – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred.

Precizitás és szakértelem

Azt is megtudtuk, a hadisírkutatás levéltári kutatással kezdődik, és egészen a sírok megtalálásáig tart. Ez a munka nagy fokú precizitást és szakértelmet igényel. A közönség soraiból többen jelezték, hogy tudnak olyan sírokról, amelyek feltáratlanok, és valószínűleg második világháborús katonák nyughelyei. Az előadás végén szó esett a tartalékos rendszerről, a Honvéd Kadét Programról és a nyíregyházi honvéd kollégiumról is. Ez utóbbiról hamarosan egy részletes előadást is hallhatnak a településen.

A területvédelmi ezred kiemelte: a Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központ előadásainak és programjainak köszönhetően számos településen egyre több diák és érdeklődő civil nyer betekintést a Magyar Honvédség életébe, megismerkednek a katonai hagyományokkal és múlttal.