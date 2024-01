Porcsalma. Tavaly októberben a Nyíregyházi Törvényszék bírója, dr. Bartha Andrea nem jogerősen 20-20 év szabadságvesztésre ítélte J. M.-et és Á. F.-et, miután bűnösnek mondta ki őket védekezésre képtelen személy sérelmére, nyereségvágyból, tettestársként elkövetett emberölésben.

A szalonnáért visszament

J. M. és Á. F. 2022 februárjában pénzt akartak szerezni a Porcsalmán élő F. Andrástól, ezért a 40 éves nő és 20 éves unokaöccse megjelentek nála. J. M. a férfit borral kínálta, majd a poharába tette a magával vitt, porrá zúzott altatót. Miután a sértett megitta az italt, elbódult. A vádlottak pénz után kezdtek kutatni a lakásban, azonban a férfi magához tért. Erre a fürdőszobába vonszolták, majd a fiatal fiú az ittas és bódult házigazda fejét a fürdőkádba nyomta – abban körülbelül 40 centiméter magasan víz állt –, miközben a nő lefogta a kezét, hogy ne tudjon védekezni. F. András megfulladt, a vádlottak pedig magukhoz vettek 290 ezer forint készpénzt, konzerveket, levesporokat, dohányt, cukrot, kávét, s távoztak. J. M. később visszatért, s a szalonnát is elvitte. A holttestre másnap reggel a férfi egyik rokona talált rá.

Egymást vádolták

Dr. Bartha Andrea elmondta: a vádlottak az eljárás alatt többféleképpen is előadták a történteket, először egymásra tettek terhelő vallomást. Mint mondta, nem férhet kétség ahhoz, hogy azért vitték be a férfit a fürdőszobába, hogy elhallgattassák, és bár az eredeti szándékuk nem az volt, hogy megöljék F. A.-t, amikor felébredt, rögtönözniük kellett.

– Az is egyértelmű, hogy társtettesként követték el a bűncselekményt: önmagában erre egyikük sem lett volna képes. És bár az idős férfi súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt, s a vérében és vizeletében kimutatták az altató nyomait is, az életösztön dolgozott benne – ezért volt szükség arra, hogy J. M. leszorítsa a kezeit, amíg a társa a fejét a víz alá nyomta. Azt, hogy védekezésre képtelen állapotban volt, maguk a vádlottak idézték elő – indokolta részletesen a minősítéseket dr. Bartha Andrea.

Decemberben a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az asszonnyal szemben jelentős súlyosítást indítványozott: azt, hogy az ítélőtábla életfogytig tartó fegyházra ítélje. Társa vonatkozásában az ítélet helybenhagyására tett indítványt, mivel álláspontja szerint a 20 éves férfi egyedül nem követte volna el a bűncselekményt. Mivel azonban az áldozat kádba fojtásában meghatározó szerepe volt, nincs ok arra, hogy enyhítsék a büntetését.