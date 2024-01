Ugyan ki gondolná egy választékosan beszélő, idős nő telefonos könyörgését hallva, hogy csalóval van dolga? Sajnos sokan! S. Istvánné és fia, S. János ügyében 2021 tavaszán azzal a gyanúval zárta le a nyomozást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya, hogy a nő 160 sértettől több mint 13 millió forintot csalt ki azt állítva, a fia daganatos beteg, noha ez nem volt igaz. „Kérem, segítsen! Az egy szem gyerekem meg fog halni, ha ezt a gyógyszert nem tudom megvenni neki!” – esdekelt a nyugdíjas asszony sírós hangon, és a felhívott magánszemélyek és cégvezetők sorra utaltak neki a megadott bankszámlaszámra. Egy alapítványt is meggyőzött arról, hogy S. János rákbeteg, miután a férfi hamisított orvosi igazolást is benyújtott hozzájuk. Ez az alapítvány az elmúlt hét évben 4 millió forinttal támogatta őket. A büntetőpert a Nyíregyházi Járásbíróságon kezdték volna 2021 októberében, de érdemben később sem indult meg, mert egyik vádlott sem jelent meg a tárgyaláson. Az idézést sem vették át, ezért idén szeptember 26-án körözést adtak ki velük szemben.

– A parancsnokom tudja, szívesen veszek részt körözött emberek felkutatásában, jóllehet S. Istvánné ügyében csak annyi lett volna a feladatom, hogy ellenőrizzem, feltalálható-e a nyilvántartásban szereplő, kállósemjéni lakcímen – vázolta Gupcsu Zoltán, aki még aznap átment intézkedni a 3400 lelkes nagyközségbe. – De előtte felhívtam Pál Tamás főtörzsőrmestert, Kállósemjén körzeti megbízottját, akitől megtudtam, hogy ez a nő biztosan nem lakik ott, ami be is igazolódott. Az ingatlanát évekkel ezelőtt értékesítette, és senki sem szolgált róla információval, hogy hol kellene keresni. A körzeti orvosnak sem volt róla adata, de még a mobilszolgáltatóknak sem, és ezen a ponton már annyira kíváncsi voltam, miként tudott így eltűnni, hogy a végére akartam járni a dolognak. Abban biztos voltam, hogy rendelkeznie kell legalább egy bankszámlával, ahová a nyugdíját utalják, és hamar ki is derítettem, hogy valóban létezik egy számlája. Miután az illetékes pénzintézettől megkaptam a kimutatásokat, próbáltam felvenni a kapcsolatot azokkal, akik adományokat utaltak neki, hogy a telefonszámát kiderítsem. Először egy győri doktornőt azonosítottam, hozzá telefonos elérhetőséget is találtam, és ő megadta Erzsi néni telefonszámát, de ki volt kapcsolva. A legtöbb adományozó legfeljebb 100 ezer forintot utalt neki, ezért rögtön feltűnt, hogy egy nőtől havi 280 ezer forintot kapott „ápolás” megnevezéssel. Szerencsémre neki ritka neve van, bár inkább csak az írásmódja rendhagyó. Magam is csodálkoztam, hogy ezzel a névvel egyetlen ember van az országos nyilvántartásban, de persze örültem is, és rögtön felvettem a kapcsolatot a XII. Kerületi Rendőrkapitánysággal, mert ott lakott. Ez már novemberben történt, annak is a végén. Még aznap kiküldtek a címre egy járőrt, és Erzsi néni nyitott ajtót. Kiderült, hogy ott lakott, és nem is nagyon ment el onnan, mert az ingatlanban egy idős hölgyet gondozott.

Közben nyíregyházi zsaruk a csaló nő szintén csaló fia után kutattak, aki december elején akadt fenn egy közúti ellenőrzésen az Encsi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Róla az derült ki, hogy nyíregyházi albérletben húzta meg magát. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy ő rendelkezik az anyja számlájához tartozó kártyával, mert folyamatosan ürítette, főleg nyíregyházi bankautomatákat használva.

– Havi átlagban 7-800 ezer forint érkezett S. Istvánné bankszámlájára 15-20 adományozótól, akik közül eddig kettőt tudtam azonosítani és értesíteni arról, hogy csalás áldozata. A győri doktornőt és egy tatai vállalkozót. Egyikük jelezte, feljelentést tesz vele szemben – vázolta a nyomozóként eljáró körzeti megbízott, és felsóhajtott. – Nem hibáztatom azokat, akik S. Istvánné könyörgésének bedőltek, és valójában azt sem furcsállom, hogy az elkövető akkor sem tudott leállni a csalással, amikor emiatt már büntetőper vádlottja volt a fiával egyetemben, de a fejemet csóválom. Elképesztő! De az is, hogy az a budai nő, akit gondozott, olyan névvel él, amiből csak egy van az országban.

A bíróság elrendelte S. Istvánné és S. János letartóztatását, akiket az ügyészség 160 rendbeli csalással és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádol. A férfi korábban lopásért kapott felfüggesztett börtönbüntetést, és az ügyészség kérelmezte, hogy ezt is hajtsák végre. Egyelőre nem érkeztek további feljelentések, de feltételezni lehet, hogy a csaló páros ellen újabb rendőrségi eljárás indul. - olvasható a police.hu oldalon.