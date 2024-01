Hazugnak nevezte saját orvosait az újbudai rendőrgyilkosság vádlottja, Sz. Szilárd. Az őt kezelő pszichiáter és pszichológus szerint ugyanis a férfi nem elmebeteg. Ez pedig azt jelentheti, hogy akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. A férfi ezúttal is kikelt magából a tárgyaláson azok után, hogy az előzőt is el kellett napolni a viselkedése miatt. Az egyik orvost még sértegette is. Hamarosan eldől, hogy elmegyógyintézetben marad vagy börtönbe kerül.

Forrás: tenyek.hu