A Nyíregyházi Törvényszék egyik földszinti tárgyalótermében csütörtök délelőtt négy hölgy foglalt egymás mellett helyet: a sértett, illetve a vádlott három hozzátartozója. A nyírbogáti P. J. rokonai abban bíztak, hogy kiderül rokonuk ártatlansága és felmentik az ember-

ölés kísérletének vádja alól – nem így lett. Maga a sértett, akivel a férfi korábban egy párt alkotott úgy fogalmazott: J. egy kedves ember, akiről soha nem feltételezte volna róla, hogy képes erre.

T. Zs. azt mondta, a kapcsolatuk kezdetén jól megértették egymást, de a férfi inni kezdett és megváltozott. Szakítottak, ám P. J. szerette volna, ha megbocsát neki. Még egy levelet is írt, amiben úgy fogalmazott, azt szeretné, ha a nő boldog lenne. A sértett hozzátette: a férfi soha nem fenyegette, eszébe sem jutott, hogy képes lenne őt bántani.

Az ablakon át ment be a házba

A vádirat szerint T. Zs. és a vádlott 2021 nyarán kerültek egymással szoros érzelmi viszonyba, és bár a férfi italozó életmódja miatt a kapcsolatuk az év végére megromlott, később ismét közeledni kezdtek egymáshoz. P. J. rendszeresen eljárt a nő ingatlanára, s elvégezte a ház körüli munkákat. Tavalyelőtt március 7-én, miközben a nő a munkahelyén volt, a férfi betörte az asszony lakásának ablakát, bement, majd a tűzhelyhez csatlakozó flexibilis gázcsövet több helyen kilyukasztotta, hogy megölje a sértettet. Amikor a nő hazaért, észlelte a fojtó szagot, a gázt pedig elzárta. Másnap reggel a férfi a betört ablakon keresztül újra visszament a lakásba, hogy a gázcsapot megnyissa, ám a nő kora délelőtt hazament, észrevette a nyitott szelepet, és értesítette a rendőrséget. A szakértők szerint ha a gáz berobbant volna, közvetlenül veszélyeztette volna a lakásban tartózkodók életét. P. J. az eljárás során beismerte, hogy járt a házban, ám azt tagadta, hogy megrongálta a gázcsövet.

Tavaly novemberben az igazságügyi nyomszakértő azt mondta, hogy bár mikroszkópos vizsgálatot is végzett, nem látta, hogy a cső anyagának folytonossága megszakadt volna, azaz a sérülés nem volt áthatoló. Ezzel szemben a tűzszakértő úgy fogalmazott, hogy szemmel is jól látható volt az anyagfolytonosság hiánya. Erre az ellentmondásra hívta fel a figyelmet a vádlott kirendelt védője, dr. Bojté Gizella, aki a csütörtöki tárgyaláson új szakértők kirendelését indítványozta, a törvényszéki bíró, dr. Péli-Toóth Viktória azonban ezt elutasította. Sőt, kora délután az elsőfokú ítélet is megszületett.

Egy órán belül felrobbant volna

A bíróság bűnösnek találta P. J-t, és emberölés kísérlete miatt 9 év szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy feltételesen nem bocsátható szabadlábra.

– A kiáramló gáz egy órán belül elérte volna a robbanási határértéket, s csak a véletlennek köszönhető, hogy ez nem következett be, de a szándék egyértelmű: P. J. a nő életére tört – mondta a bíró és hozzátette: a bizonyítékok alátámasztják, hogy a csövet a vádlott rongálta meg. Elhangzott: a férfi beszámítási képessége nem volt korlátozott, s nincs olyan szervi vagy idegrendszeri elváltozása, ami kizárná a büntethetőségét. A bíró enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlottnak egy kiskorú gyermekről kell gondoskodnia, s azt is, hogy a tette kísérleti szakban maradt, azt viszont súlyosítóként, hogy a volt élettársa sérelmére, s kitartó módon követte el.

Az ügyész, dr. Halász Ágnes tudomásul vette az ítéletet, a védő és a vádlott pedig valamennyi rendelkezés ellen fellebbezett. A bíró döntése alapján P. J-nek továbbra is börtönben kell maradnia.