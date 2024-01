Emberölés bűntett kísérlete miatt indult eljárásban rendelte el 2024. január 17-én a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója H.E. gyanúsított letartóztatását, egy hónap időtartamra.

A megalapozott gyanú szerint 2024. január 14-én az esti órákban a gyanúsított és a sértett egy közös ismerősüknél vendégeskedett, ahol italoztak, beszélgettek.

Az este folyamán a gyanúsított és a sértett szóváltásba keveredett, majd a gyanúsított távozott a helyszínről.

Kis idő elteltével a férfi telefonon felhívta a házigazdát és érdeklődött tőle a sértett hollétéről. Ekkor a telefonban a sértett és a gyanúsított között ismét szóváltás alakult ki, mely során a gyanúsított azzal fenyegette meg a sértettet, hogy levágja a fejét, megöli őt.

Ezt követően a férfi visszament a tiszaszentmártoni házba, berontott a szobába és az időközben magához vett, negyvenöt centiméter pengehosszúságú macsétával egy alkalommal, nagy erővel a sértett felé csapott. A bántalmazás a sértett fejét érte, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bántalmazást észlelte a házigazda is, aki lefogta a gyanúsítottat, ezzel megakadályozta a további bántalmazás lehetőségét.

Tekintettel az elkövetés eszközére és az ütés intenzitására, a súlyosabb sérülés, valamint a sértett halálának bekövetkezésének fennállt a reális veszélye, annak elmaradása a véletlenen, illetve az ingatlanban tartózkodó harmadik személy közbelépésének volt köszönhető.

A gyanúsított büntetlen előéletű, azonban tekintettel arra, hogy a megalapozott gyanú tárgyát képező bűncselekmény akár tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, a bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfi a hatóságok elől elszökne vagy elrejtőzne. Mivel a gyanúsított tagadja, hogy tettében emberölés szándéka vezette volna, megalapozottan feltehető az is, hogy megkísérelné megnehezíteni a bizonyítást, továbbá mivel indulati jellegű cselekményt követett el, a bűnismétlés veszélye is megállapítható.

Mindezek alapján a bíróság elrendelte letartóztatását.

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedés elrendelését indítványozta. A végleges döntést a Nyíregyházi Törvényszék hozza meg.