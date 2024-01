Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és megvizsgálták a nőt, majd el is indultak a kórházba, út közben azonban felgyorsultak az események. Bajtársaink újabb mentőegység segítségét kérték, miközben felkészültek a szülés levezetésére. A kismama a mentők segítségével mindössze néhány perc alatt világra hozta kislányát, Liát, aki rögtön fel is sírt. Ekkor az esetkocsi bajtársai is megérkeztek a helyszínre, az életmentők ellátták az újszülöttet és az édesanyát, akiket végül stabil állapotban szállíthattak kórházba. Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek gratulálunk! -írta az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.