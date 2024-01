Nem követtem el ezt a bűncselekményt, összebeszéltek ellenem – így fogalmazott a tavaly júniusi előkészítő ülésen Á. I., akivel szemben több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt indult eljárás, s akinek az ügyében kedden szakértőket hallgattak meg a Nyíregyházi Törvényszéken.

Nem kapott sört, ezért szúrt

A vádirat szerint 2022. október 28-án három férfi sörözött egy presszó előtt a nyíregyházi vasútállomásnál, amikor megérkezett a vádlott. Felszólította egyikőjüket, hogy neki is vegyen egy sört, ám amikor a sértett ennek a kérésnek nem tett eleget, Á. I. dühös lett. Fenyegetőzött, majd elővett a zsebéből egy bicskát és az egyik sértett előtt hadonászni kezdett. A másik sértett megpróbálta szétválasztani őket, de mert a vádlott nem volt hajlandó eltenni a bicskát, arcon ütötte. Á. I. a földre került, de azonnal felállt, majd mind a két férfit nyakon szúrta. Egyikőjüknek a légcsövét, a másik sértettnek a fejbiccentő izmát érintette a szúrás – csak a gyors orvosi ellátásnak köszönhetően élték túl a támadást. Az ügyész, dr. Mészáros Attila az előkészítő ülésen azt mondta, hogy Á. I. szándéka a sértettek megölésére irányult, és erre a cselekménye alkalmas is lett volna. Azt indítványozta, hogy ha beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéljék, úgy, hogy nem bocsátható feltételes szabadlábra. Á. I., aki többször volt büntetve rablásért és testi sértésért, és aki legutóbb 2021 augusztusában szabadult, azt mondta, nem bűnös.

A vérveszteség miatt elvesztette az eszméletét

A keddi tárgyaláson dr. Péli-Toóth Viktória törvényszéki bíró dr. Süvöltős Mihály igazságügyi orvosszakértőt hallgatta meg. – A. Z. nyakának a bal oldalát érte a szúrás, ami közvetett életveszélyt okozott, és ha nem jut időben orvosi ellátáshoz, akár meg is halhatott volna. A szúrás kevesebb mint egy centiméterrel kerülte el a nyaki verőeret – mondta. A. G. nyakát három szúrás érte, az egyik elérte a légcsövét, illetve a gégeporcot is. A sérülései miatt a férfi, aki a nagy vérveszteség miatt egy idő után elvesztette az eszméletét, közvetlen életveszélyben volt, orvosi ellátás nélkül meghalhatott volna – mondta a szakértő, aki a vádlott sérüléseiről is beszélt. A. I-nek az ajkán zúzódásai keletkeztek, s ezek származhattak erőbehatás nyomán – fogalmazott és hozzátette: ököllel vagy tenyérrel is megüthették, ezt a fényképek alapján nem lehet egyértelműen megállapítani.

Az eljárás elmeorvosi szakértő meghallgatásával folytatódik.