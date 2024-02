Mint arról korábban beszámoltunk, egy fiatal és ereje teljében lévő családapa életét követelte az a horrorbaleset, ami a közelmúltban történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Komorónál. A mindössze 24 éves Sz. Márk gyanútlanul és szabályosan autózott Suzukijával a 4145-ös úton, amikor összeütközött egy Seattal, ami vélhetően egy kanyarban megcsúszott, és a saját sávjából áttért a másikba - írta a borsonline.hu.

A Suzuki eleje teljesen összeroncsolódott, Márknak esélye sem volt túlélni: hiába érkezett azonnal a segítség, a férfi a helyszínen életét vesztette. A férfit most százak gyászolják.

Még mindig nem fogtuk fel, szegény Márk olyan fiatal volt, annyi minden állt még előtte!

Nála tényleg igaz az az örökérvényű mondás, hogy mindig csak a jók mennek el. Ő tényleg sosem ártott senkinek, dolgozott, gyereket nevelt, és a fiatal kora ellenére példás életet élt a gyermeke anyukájával – szögezte le a férfi egyik ismerőse. A férfi alig egy hónapja, pont szilveszter napján jegyezte el kedvesét, és egyben gyermeke anyját, Boglárkát, aki boldogan mondott igent szerelmének.

Az ismerősök úgy tudják, hogy a vétkes sofőr nem először került szembe a törvénnyel, személye a kiérkező rendőrök előtt sem volt ismeretlen.

Helyi források szerint a Seatot vezető mándoki férfi nemrégiben még bíróság elött is állt, ahol öt év börtönre ítélték, vezetni is csak azért tudott a baleset idején, mert az ítélet egyelőre nem jogerős. A 2020-as esetről a Bors is írt: a férfi akkor éppen Mándokon hajtott keresztül, eközben pedig átengedte az úton a hulladékszállító cég egyik dolgozóját. A munkás egy intéssel köszönte meg a gesztust, amit viszont a sofőr csúnyán félreértelmezett: azt hitte, hogy a férfi bemutatott neki.

A sofőr ezért kegyetlen bosszút állt: kiszállt az autóból, és megverte a döbbent dolgozót. A bántalmazott férfi és három kollégája sokkos állapotban értesítette a zsarukat, akik még ki sem értek, érkezett a következő bosszúhullám.

A sofőr ugyanis úgy gondolta, tovább leckézteti a dolgozókat: fogta magát, visszakanyarodott és 30-35 kilométeres sebességgel a négy férfi közé hajtott, akikből hármat el is gázolt, csupán az egyiküknek sikerült elugrani a kocsi elől.

Akkoriban többen is azt mondták: a férfi agresszív, tőle és a családjától sokan rettegnek. A tettes a tárgyalás következő szakaszára vár, míg a horrorbaleset körülményeit még a rendőrség vizsgálja.

Forrás: borsonline.hu