Február 7-én egy ibrányi autószerelő műhely udvaráról jelentettek be autólopást, ez esetben a tolvaj sikerrel járt. A rendőröknek néhány percnél több időre nem is volt szükségük ahhoz, hogy biztosak legyenek abban, V. Zoltánt kell keresniük mint feltételezett elkövetőt. A rendőrök megállapították, hogy a férfi a személygépkocsival elhagyta Ibrányt, sőt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is, és vélhetően galgahévízi lakóhelyére ment, ezért a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársaitól kértek segítséget. A helyi erők V. Zoltán háza előtt megtalálták az Ibrányból elvitt autót, őt pedig a szomszédos, lakatlan ingatlanban kapták el, ott rejtőzködött.