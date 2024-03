– Minden ilyen eset tragédia, de vannak közöttük különösen tragikusak – ezúttal is erről van szó, s B. L. ügye kiemelkedik a hasonlóak közül – ezt mondta dr. Stál József törvényszéki bíró csütörtök reggel, miután a halált okozó esti sértés miatt indult eljárásban – nem jogerős – ítéletet hirdetett. Határozata szerint a tarpai férfi bűnös, emiatt két év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 5 évre felfüggesztette, s egyben kötelezte B. L-t 618 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is.

Mint ahogy azt korábban megírtuk: 2022. augusztus 10-én Tarpán tragédiába torkollott egy sörözés. B. L. szűrővizsgálatokon vett részt, majd odament három férfihoz, hogy cigit kérjen. Az egyikük sörrel kínálta, majd pénzt adott neki, hogy vegyen magának pálinkát. Amikor B. L. visszament hozzájuk, beleivott a sörösdobozba, amit a férfiaktól kapott, de annak a tetejét és az oldalát korábban pillanatragasztóval kente be a későbbi áldozat, így a doboz odaragadt a vádlott szájához. Megpróbálta letörölni, mire a társaság tagjai kinevették, ő pedig megütötte S. K.-t. A férfi hanyatt esett, s később a kórházban belehalt a koponyasérüléseibe.

Az enyhítő körülmények súlya

Mint ahogy minden esetben a büntetés kiszabásakor, a bíró ezúttal is mérlegelte a súlyosító és az enyhítő körülményeket – dr. Stál József elmondta: előbbiek között csak a hasonló cselekmények elszaporodását tudja említeni, ezzel szemben számos kiemelt súlyú enyhítőt tud felsorolni.

– A vádlott bűnössége egyértelmű: ezt alátámasztja a vallomása, s a térfigyelő kamera felvételei is, az ütés és a sértett halála között pedig közvetlen ok-okozati összefüggés állapítható meg. B. L. teljes körű beismerő vallomást tett, és őszinte megbánást tanúsított, a tárgyaláson pedig bocsánatot kért az elhunyt férfi fiától. Epilepsziája és agysorvadása miatt a cselekmény elkövetésekor a beszámítási képessége enyhe mértékben korlátozva volt – ez enyhítési lehetőséget ad a Törvényszék kezébe. Nagy súllyal esett latba a sértett felróható magatartása is: ez egy előre eltervezett tréfa volt, amit a szakértők a szórakozás morálisan elítélendő, visszataszító, embertelen módjának neveztek. A sértett azért küldte be B. L-t a kocsmába, hogy a sörösdobozt bekenhesse ragasztóval, s erre előre felhívta a társaságában lévők figyelmét. Amikor a doboz a vádlott szájához ragadt, kinevették, gúnyt űztek belőle és hergelték, ami fokozta a dühét, ezért ütötte meg S. K-t. Amikor a sértett elesett, többször is lehajolt hozzá, s a kamerafelvételen is lászik, hogy megijedt, s megpróbált segíteni. Józan állapotban ment a helyszínre, s csak a sértett tukmálására ivott alkoholt – mondta a bíró és hozzátette: a kiemelkedő súlyú enyhítő körülmények indokolják a kiszabott büntetés mértékét. Az ítéletet a vádlott kirendelt védője, dr. Bojté Gizella tudomásul vette, dr. Kruták Gyula főügyészségi ügyész viszont fellebbezett ellene: hosszabb időtartamú, letöltendő börtönbüntetésért fellebbezett. A vádlott az ítélethirdetésen nem vett részt, ő a későbbiekben nyilatkozhat a jogorvoslatról.