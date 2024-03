Ha nem jött volna oda hozzám, ez soha nem történt volna meg – így fogalmazott hétfőn a Nyíregyházi Törvényszéken B. L., aki 2022 nyarán egy rosszindulatú tréfa áldozata lett, majd ő maga vált elkövetővé.

Csak álltak és nevettek

Mint ahogy azt korábban megírtuk: 2022. augusztus 10-én Tarpán tragédiába torkollott egy sörözés. A vádirat szerint B. L. szűrővizsgálatokon vett részt, majd odament a Nemzeti Dohánybolt előtt álldogálókhoz, hogy cigit kérjen. Az egyik férfi sörrel kínálta, majd pénzt adott neki, hogy vegyen magának pálinkát. Amikor B. L. visszament hozzájuk, beleivott a sörösdobozba, amit a férfiaktól kapott, de annak a tetejét és az oldalát korábban pillanatragasztóval kente be a későbbi áldozat, így a doboz odaragadt a vádlott szájához. Megpróbálta letörölni, mire a társaság tagjai kinevették, ő pedig megütötte S. K.-t. A férfi hanyatt esett, s később belehalt a koponyasérüléseibe.

Egy korábbi tárgyaláson B. L. azt mondta: nagyon sajnálja, ami történt, de szerinte a helyében senki sem köszönte volna meg a férfinak, amit tett. A vádlottal nem volt kegyes a sors: három hónaposan vérhasban kis híján meghalt, amikor elsős volt, egy balesetben nagyon súlyos koponyasérülést szenvedett, később leesett egy padfeljáróról, majd epilepsziás lett. Úgy fogalmazott: vannak, akiknek jól esik, ha őt szekálhatják, noha tudják, hogy beteg. Ez történt 2022. augusztus 10-én is.

– A pulóverem ujjával próbáltam ledörzsölni a számról és a kezemről a ragacsot, ők meg csak álltak és kacagtak. „Csúfságolódtak” rajtam, és én ezt nem szeretem. Rámutattam K-ra és azt mondtam, fogadjunk, hogy te voltál. Csak nevetett, én pedig idegbe borultam és egyszer megütöttem. Részeg volt, nem tudta megtartani az egyensúlyát és hanyatt vágódott – emlékezett vissza az eseményekre B. L.

Gyűjtögeti a sérelmeket

– Organikus személyiségzavara van, az indulatait nem képes megfelelően kezelni, a beszámítási képessége enyhe mértékben volt korlátozott akkor, amikor a cselekményét elkövette. Torzult karakteréből adódóan túlzott agresszióval reagált egy egyébként morálisan elítélendő „tréfára” – így fogalmazott korábban dr. Bárdos Lajos igazságügyi elmeorvos-szakértő. Dr. Dobra Mária igazságügyi elmeorvos-szakértő azt mondta: egy olyan személyiségnél, mint amilyen a vádlott, a vitás helyzet olyan indulati állapotot idéz elő, amire túlzott agresszióval reagál. Sérült az indulatkezelési fékrendszere, „gyűjtögeti” az őt ért sérelmeket, majd egyszer csak robban – tette hozzá.

Embertelen szórakozás

Dr. Kruták Gyula főügyészségi ügyész a hétfői perbeszédében azt mondta, semmi sem támasztja alá a vádlott azon védekezését, hogy a sértett halálához az ittassága is hozzájárult – az elhunyt férfitól nem vettek vért, így nem lehet tudni, mennyi volt a véralkoholszintje –, és a térfigyelő kamera felvételéből az is egyértelmű, hogy B. L. akkor ütötte meg a sértettet, amikor lenyugodtak a kedélyek, s amikor K. már nem vele beszélgetett. – Enyhítő körülmény, hogy B. L. beismerte a tettét, és az is, hogy a betegségei, s a személyiségszerkezete miatt enyhe mértékben korlátozva volt a beszámítási képessége – mondta az ügyész, aki a nagyfokú sértetti közrehatást is az enyhítő körülmények közé sorolta, majd halált okozó testi sértés miatt börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Dr. Bojté Gizella kirendelt védő szerint a vádlott nem akart halálos ütést mérni a férfira. – A tényekkel nem lehet vitatkozni, és maga B. L. is elismerte, amit tett, azt azonban figyelembe kell venni, hogy amit ellene elkövettek, az morálisan elítélendő. Ahogy a szakértők fogalmaztak: ez a szórakozás gusztustalan formája, ami egy egészséges emberrel szemben is undorító, nemhogy egy pszichés beteggel szemben. B. L-t megviselte, hogy egy ember halálát okozta, sajnálja, amit tett – mondta, s végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte.

Dr. Stál József törvényszéki bíró azt mondta, súlyos ügyről van szó, amiben nagyon sok tényezőt kell figyelembe vennie és mérlegelnie – csütörtök reggel hirdet majd ítéletet.