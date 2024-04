Péntek reggel a 3834-es úton Nagyhalász külterületén a temetőnél egy személygépkocsi egy gumiskerekű lovas kocsival ütközött össze. A balesetben a személygépkocsiban ketten sérültek meg, valamint a lovas fogat hajtója is megsérült. Sajnos, a ló elpusztult az ütközés következtében. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, többek között azt is, hogy a szikrázó napsütés elvakíthatta-e a gépkocsi vezetőjét. Mindhárom sérültet a mentősök az ellátásuk után kórházba szállították. Az anyagi kár is jelentős.