„Lehet, lesz belőle egy húsleves” – ezt mondta az a férfi, aki a társával egy sérült gólyát akart ellopni Nyírlugoson. A madarat korábban megrázta az áram, ezért nem tudott elrepülni. A Tények tudósítása néhány óra alatt bejárta az egész országot, a csütörtök este történt eseten sokan megbotránkoztak.

A „gólyatolvajokat” egy szemtanú videóra is vette, hallani ahogy vitatkozik a férfivel és a nővel, azt mondja nekik: hagyják békén a sérült madarat. A felvételen látható férfi és nő utólag azt állította, ők csak segíteni szerettek volna a bajba jutott állaton. A tojó végül a Debreceni Madármentő Állomásra került, ahol ellátták, nem szenvedett maradandó károsodást.

– Több üzenete is van a történteknek – mondta el szerkesztőségünknek dr. Déri János a Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány igazgatója, aki alátámasztotta igaz, hogy a férfi és a nő értesítették az állatmentőket, ahogyan a videót készítő szomszéd is intézkedett, s az egyik állatmentő szervezetet a helyszínre hívta.

Bírságot szabnak ki

Nem maradt ellátatlanul a költöző madár, de ettől a konkrét esettől függetlenül sajnos rotyogott már fazékban gólya, nem ritka, hogy tudatlanságból megfogják a védett állatokat. A madármentő állomásra számtalan bejelentés befut, és nemcsak balesetek, sérülések miatt, hanem szándékos bántalmazása miatt is.

Az állatorvos hozzátette, vannak kik nincsenek tisztában azzal, mekkora kárt tesznek a természetben, ami nem hagyható figyelmen kívül, hogy büntethető is.

– Szándékos sérülés okozásánál az állat eszmei értékének háromszorosát is számonkérhetik a kár okozójától, ami a gólyák esetében sem kevés összeg – hangsúlyozta a szakember. Megkérdeztük, mi a teendő, ha sérült madarat lát valaki. Egyébként a gólyák ilyentájt költöznek vissza élőhelyükre, sajnos gyakran szenvednek baleseteket, odacsapódnak autók ablakához, és súlyos láb-, szárny-, vagy mellkassérüléssel kerülnek be a madárkórházba.

– Jogszabályok szerint először szólni kell valamelyik természetvédő hatóságnak. A legjobb, ha rögtön minket, a Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítványt hívják. Elvileg nem szabad hozzányúlni a sérült állathoz, de ez sok minden mástól is függ. Ha az állatra közút közelében találunk rá, ahol félő, hogy elütheti egy autó, akkor valahogy meg kell fogni a madarat, betakarni és biztonságos helyre helyezni. A természetvédelmi őrszolgálat ügyeleti számán ebben segítséget adnak, pár kérdésből kiderül, milyen állat jutott bajba, mit kell menteni vagy mit lehet tenni, míg a szakszerű segítség megérkezik.