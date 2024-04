Az utolsó szó jogán bocsánatot kért a feleségét megkéselő férfi: a fitness modell élete pár milliméteren múlott. – Bocsánatot kérek a feleségemtől, a családjától és az én családomtól is. Azzal, amit tettem, mindannyiunkat nagyon nehéz helyzetbe hoztam. Szeretném ezt valahogy jóvá tenni, és bízom benne, hogy a feleségem egyszer majd megbocsát nekem, mert szeretnék minél hamarabb a gyerekem életének része lenni – ezt mondta csütörtökön az utolsó szó jogán Sz. D., akit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével vádol az ügyészség. A férfi 2022. szeptember utolsó napján egy húsklopfolóval megütötte, majd többször is megszúrta a feleségét, akinek az életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

Fékevesztett düh

A vármegyei főügyészség vádirata szerint Sz. D. 2020 augusztusában vette feleségül a személyi edzőként is dolgozó K. I.-t: nagyon boldogok voltak, a következő év elején pedig kislányuk született. Nem sokkal ezután a kapcsolatuk megromlott, sokat veszekedtek, 2022 májusában pedig a nő elköltözött közös lakásukból. A vádirat szerint a férfi nem tudta elfogadni, hogy a felesége elhagyta, folyamatosan hívogatta, hogy ellenőrizze, merre jár. 2022. szeptember 30-án hajnali fél ötkor a nyírteleki lakásukba hívta a nőt, aki 6 óra körül érkezett meg. A férfi beengedte, s az ajtót kulcsra zárta. Azt követelte, árulja el, hol töltötte az előző estét, majd a konyhaasztalnál ülő nőt egy húsklopfolóval fejbe vágta. K. I. a földre zuhant, a férfi pedig többször is olyan erővel ütötte meg, hogy a klopfoló nyele eltört. A férj ekkor elővett egy 17 centiméteres kést, és többször hátba szúrta a feleségét, egy másik késsel pedig a nyakát szurkálta össze. K. I. halottnak tettette magát, Sz. D. pedig, mivel azt hitte, hogy a nő már nem él, abbahagyta a bántalmazást, majd a fürdőszobában megpróbálta felvágni az ereit. Az asszony ekkor kimenekült a lakásból, és még volt annyi ereje, hogy segítséget kérjen a szomszédjától. A fejéből, a hasából, és a hátából is ömlött a vér, s mielőtt összeesett, elmondta, hogy a kislányát a férje bezárta a házba. A férfit a nyíregyházi rendőrök a TEK szakmai irányítása mellett fogták el, a nő pedig csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően élte túl a támadást. Sz. D. korábban elismerte, amit tett, de a váddal nem értett egyet. Azt mondta, csak a kihallgatása során szembesült a szörnyűséggel, amit az ellen a nő ellen követett el, aki a gyermeke anyja és akit a legjobban szeret. Az előkészítő ülésen így fogalmazott: „nincs rá szó, hogy mennyire megbántam, amit tettem.”

Rendkívüli szenvedést okozott

Csütörtökön a perbeszédében dr. Halász Ágnes főügyészségi ügyész fenntartotta a vádiratban foglaltakat és kijelentette: Sz. D. szándéka a felesége megölésére irányult. A nő csak azért élte túl a támadást, mert kimenekült a lakásból és segítséget tudott kérni. Magát a cselekményt a vádlott is elismerte, de erős felindulásra hivatkozott – az ügyész szerint ez ebben az esetben nem áll fenn, hiszen annak kritériuma a méltányolható ok és az azonnaliság, itt azonban egyik sem állapítható meg. A különös kegyetlenség, mint minősítő körülmény azonban igen: a férfi rendkívüli szenvedést okozott a feleségének, ezt az erőbehatások mértéke és száma is alátámasztja. Súlyosító körülménynek nevezte a kitartó szándékot és azt, hogy a bűncselekményt a hozzátartozója sérelmére követte el, enyhítőként pedig azt, hogy a vádlottnak egy kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodnia, s azt is, hogy kísérleti szakban maradt a cselekménye, de mint mondta, valójában befejezettnek kell értékelni, hiszen azért hagyta abba a nő bántalmazását, mert azt hitte: már halott. Dr. Nagy István, a sértett jogi képviselője úgy fogalmazott: ez egy kegyetlen tett, amivel a vádlott ki akarta oltani a gyermeke anyjának az életét, s nincs olyan ok vagy körülmény, ami erre magyarázatként szolgálna.

Dr. Balla Lajos, Sz. D. meghatalmazott védője leszögezte: védence tettét nem tekinti bocsánatos bűnnek, s nem akarja bagatellizálni: ez egy brutális cselekedet, ráadásul a sértett élete néhány milliméteren múlott csupán. De mint mondta, fontos megvizsgálni, mi vezetett idáig, mi miatt vált lázálommá egy tündérmeseként indult szerelmi kapcsolat, s hogy miért éppen szeptember 30-án robbant ki a férfiból a fékevesztett düh.

– A felesége hónapokkal korábban elköltözött tőle, szeptemberben azonban elindult köztük egy békülési folyamat, és reális esély volt arra, hogy helyreállíthatják az életközösségüket. Ám ez a remény egyetlen pillanat alatt szertefoszlott akkor, amikor hajnalban meglátta a nőt azzal a férfival, akiről korábban azt gyanította, hogy a felesége megcsalja vele. Elindult benne egy lelki folyamat: azonnal meg akarta oldani ezt a problémát és beszélni akart a nővel, aki, amikor megérkezett hozzá, letagadta, hogy látták volna egymást. Ez volt az a külső körülmény, ami kiváltotta a dühét, s emiatt nem tudta már kontrollálni a tetteit. Ez tehát az ok és az azonnaliság is fennáll, mint ahogy az éplélektani állapot is, amelyek az erős felindulás ismérvei – mondta és azt kérte, hogy a bíróság ezt figyelembe véve szabjon ki büntetést. Erre május 2-án kerül sor, akkor hirdet ítéletet dr. Polyák Mónika törvényszéki bíró.