Az esős időjárás ellenére egymás után érkeztek az autók és a kerékpárok szombat reggel Nyíregyházán a Nyír Pláza parkolójába, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a vármegyei kormányhivatal munkatársai tavaszi átállást segítő közlekedésbiztonsági napot tartottak, így közvetlenül a szakértőktől kaphattak segítséget az autósok és a kerékpárosok a járműveik tavaszi felkészítéséhez.

Mint azt a helyszínen tartózkodó Szikszai Tihamér rendőr alezredestől megtudtuk, a rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a közlekedésben jól felkészített, megfelelő műszaki állapotban lévő járművek vegyenek csak részt.

A mobil műszaki vizsgaállomáson ingyen nézték át a szakemberek a gépkocsikat, különös tekintettel a fékek és a futóművek állapotára, valamint az ablakmosó-folyadék szintjére. A rendőrségi ellenőrző ponton kontrollálták az okmányok érvényességét, a világítóberendezéseket, a BikeSafe program részeként pedig a kerékpárokat lehetett a rendőrség rendszerébe regisztrálni.

Mint azt Szikszai Tihamértől megtudtuk, 15 óráig várják az autósokat, addig még fel lehet állni a mobil műszaki vizsgaállomásra, maga a rendezvény pedig 16 óráig tart.

Büntetés nélkül

A rendőrség és a kormányhivatal közös programján azért is célszerű részt venni, mert ilyenkor teljesen szankciómentesen, büntetés nélkül hívják fel az esetleges problémákra a figyelmet, és szakemberek tanácsot is adnak a hibajavításhoz.

A rendőr alezredes elárulta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján azok a járműtulajdonosok, akik élnek az átvizsgálás lehetőségével, azért jönnek, mert szeretnék megfelelő műszaki állapotban tudni az autójukat. A rendőrség és a kormányhivatal célja azonban az is, hogy azok is eljöjjenek, akik nem biztosak az autójukban. A közlekedés egy társasjáték, közösen kell részt vennünk benne, segítenünk és megóvnunk kell egymást, s sa szabályokat betartanunk.

A nyíregyházi Tóth Attila csak vásárolni jött a Nyír Plázába, de látta a táblát, hogy a parkolóban ingyen átvizsgálják az autókat, így ő is felállt a mobil vizsgaállomásra. Mint azt lapunknak elmondta, a kocsija éppen műszaki vizsga előtt áll, ezért gondolta hasznosnak ezt az ingyenes lehetőséget.

Miután a kormányhivatal munkatársa a járművel legördült a vizsgaállomásról, kiderült, hogy az autójának fékfolyadék-szintje alacsony, de egyéb más teendő nincs az Suzuki márkájú gépjárművel.

Az autók átvizsgálásával párhuzamosan a BikeSafe rendszerbe is regisztrálhatták kétkerekűiket a kerékpár-tulajdonosok.

A 15 éves Szokol Ákos édesapjával kerekezett el a Nyír Pláza parkolójába. A bánkis fiatalember elárulta, a bringája kétéves, de csak hétvégente szokta használni, akkor azonban akár 10 kilométert is szokott rajta tekerni, de szigorúan csak a vármegyeszékhelyen.

– Be kellett diktálnom a nevem, és meg kellett adnom a bringa adatait, tulajdonságait, úgy mint a színe, a típusa és az életkora, valamint a rendőrség munkatársai a vázszámot is rögzítették, illetve lefényképezték. Ha netán eltűnne vagy ellopnák a kerékpáromat, a BikeSafe rendszernek köszönhetően könnyebben lesz majd megtalálható – fogalmazott Szokol Ákos. TG

Ténybox: Tudnivaló a BikeSafe programról

Miért érdemes regisztrálni a bringánkat? Magyarországon évente több mint 10 ezer kerékpár tűnik el. Az ellopott biciklit sokszor könnyebb megtalálni, mint a bringák tulajdonosait. A police.hu cikkei között rendszeresen találni olyan bejegyzéseket, amelyekben gazdátlan biciklik tulajdonosait keresik a zsaruk. A kétkerekű jogos tulajdonosa aztán vagy előkerül, vagy nem. Sajnos, sokszor előfordul, hogy senki sem jelentkezik. Erre a helyzetre kínál megoldást a Bike Safe program. A kerékpárok országos adatbázisába bárki regisztrálhatja a bringáját, ami ezáltal biztosan visszakerül a hozzá, ha ellopnák, és megtalálja a rendőrség. A Bike Safe adatbázisához minden rendőri egység hozzáfér, így percek alatt azonosítható egy-egy lopott bicikli. Az adatbázis banki biztonsági szintű védelemmel tárolja az adatokat, azokat a rendőrség semmiféle célra nem adja ki, és nem használja fel. A Bike Safe programban regisztrált biciklik eltűnése esetén a feljelentés is csak néhány kattintás. Regisztrált kerékpárok esetében a nyomozást segítő fotók és a bringa adatai is rendelkezésre állnak már a rendszerben, ha pedig a kerékpár megkerül, a regisztrált adatok alapján könnyen azonosítható (bunmegelozes.info.hu).