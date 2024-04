Még mindig jelentős számban fordul elő áramlopás, pedig a veszélyekre folyamatosan figyelmeztet a közmű, ráadásul az illegális beavatkozás nemcsak a szolgáltatónak okoz anyagi veszteséget, hanem akár életeket is kiolthat.

Öt évvel ezelőtt számoltunk be arról az esetről, amikor Nyíregyházán egy egyéves gyermek vált a hanyagság áldozatává.

Egy 38 éves férfi élettársával és 9 gyermekével költözött be egy kertes házba szívességi lakáshasználóként, ahol nem volt elektromos áram, és a villanyóra is le volt szerelve. A férfi 2019 júniusában úgy döntött, hogy a szomszédos telek villanyórájától az elektromos áramot a házba bevezeti, amit szabálytalanul és szakszerűtlenül végzett el. A lakásban a földön játszó 1 éves gyermek a szigetelés nélküli, áram alatt lévő villamosvezetékhez hozzáért, és halálos áramütést szenvedett. A gyermek azonnal eszméletét veszítette, az életét a gyors és szakszerű orvosi ellátás ellenére sem tudták megmenteni. A Nyíregyházi Törvényszék 2020. szeptember 23-án megtartott tárgyalásán az édesapát gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt 1 év fogházbüntetésre ítélte. A bíróság a büntetés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítéletet az ügyész, vádlott és védője tudomásul vette, így az aznap jogerőre is emelkedett.

Gondatlan szülők

Tiszavasváriban egy hároméves gyermeket ért halálos áramütés a lopott árammal működtetett zárlatos hűtőszekrény miatt. A főügyészség sajtószóvivője akkor elmondta, hogy az öt kiskorú gyermeket nevelő, nehéz anyagi körülmények között élő szülők egy ismeretlen személy segítségével úgy vitték be az elektromos áramot az utcai hálózatról a lakásukba, hogy a légkábelre egy kampót akasztottak, amelyről a vezetéket a szobaablakon keresztül a folyosóra vezették, innen pedig további elosztóvezetékeken jutott el az áram a hűtőszekrényig. A zárlatos hűtőszekrényt közvetlenül ellátó elosztós vezeték burkolata megsérült és azon földelés sem volt. Játék közben a hároméves kisfiú hozzáért a hűtőszekrény hátsó burkolatához, és halálos áramütés érte.

Nagycserkeszen 2019-ben nem a lopott áram, hanem a hanyagság okozott tragédiát. Halálos áramütést kapott egy 11 hónapos kisfiú egy olyan elosztó miatt, amiről hiányzott a burkolat. Az ügyészség az apát gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolta, mivel a láthatóan életveszélyes csatlakozót ő tette a földre, ahol a kisgyerek is kúszott- mászott.

Szabálytalan bekötés

A múlt héten szombaton a Tények számolt be arról, hogy Kisvárdán lopott áram rázott halálra egy férfit. Információjuk szerint itt is szabálytalanul vezették be a házba az áramot, amit már évek óta kikötött a szolgáltató a házból, de nemcsak az áramiot, hanem a vizet is, miután a testvérek nem fizették a számlákat. Azonban valaki visszahúzta a vezetéket a házba, a szabálytalan bekötés pedig tragédiához vezetett. A helyiek megdöbbentek a tragédián. Volt, aki nem sokkal a férfi halála előtt találkozott vele. A 35 éves férfi egy elromlott hosszabbítót akart megszerelni feltehetőleg egy fém szerszámmal, amikor az áramütés érte. Az áldozattal élt a három testvére is, a Tények információja szerint ők hívták a mentőket, sokáig küzdöttek az életéért, de már nem tudták újraéleszteni.

Sokáig küzdöttek

Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa elmondta: a kisvárdai mentőállomás esetkocsiját riasztotta a mentésirányítás az esethez, ahol a kiérkezett mentők a laikusok által végzett újraélesztést átvették, emelt szinten folytattak. – A kitartó és szakszerű újraélesztés ellenére be kellett látni, hogy nincs esély, a férfit már nem lehetett megmenteni, sajnos a helyszínen életét vesztette – részletezte Ménes Dávid. Szombaton a rendőrség is a helyszínre vonult, büntetőeljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.