Az állatkínzás, a kegyetlen kutyaviadalok szervezése és az illegális szaporítótelepek üzemeltetése is szigorúbb büntetést vonhat maga után az állatvédelmi törvény ­módosítására benyújtott előterjesztés értelmében. Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvé­delmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős ­miniszteri biztos a közel­múltban kifejtette: szankcionálnák a különös visszaesőket és állatmérgezéses eseteket, sőt utóbbiért akár öt év szabadságvesztés is járhat, illetve már az előkészülete is büntetendő lenne.