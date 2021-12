Több mint ötven 5–11 éves korú gyereket regisztráltak koronavírus elleni oltásra a múlt héten a kisvárdai kórház oltópontjára. Első körben 100 adag Pfizer-vakcina áll rendelkezésre az intézményben ennek a korcsoportnak az oltására – mondta el lapunknak Hegyi Henrik D., a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója.

Hozzátette, külön oltópontot alakítottak ki az 5–11 évesek oltására a kórház gyermekosztályán, ahol gyorsan, ütemezetten ment a vakcina beadása.

– Minden gyerek átesik egy fizikai vizsgálaton, mielőtt megkapja az oltást, megnézzük a légzését, a keringését és kikérdezzük a szülőt a gyerek korábbi betegségeiről, rákérdezünk a gyógyszerallergiákra is – hangsúlyozta dr. Molnár Sándor gyermekorvos.

Az osztályvezető főorvos szerint most a szülőkön a sor, ők döntenek arról, szeretnék-e biztonságban tudni gyermekeiket, megóvni őket a koronavírus súlyos tüneteitől, a betegség szövődményeitől.

Az egészségügyi szakemberek továbbra is azt hangsúlyozzák: a gyermekek oltása hozzájárul ahhoz, hogy az egész család védetté váljon.

Remélik, hogy a kezdeti aktivitás és érdeklődés növekedni fog.

Az első körben 100 gyerek oltásához szükséges oltóanyagot kapott a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház, ennek szerdától a hétvégéig valamivel több mint a felét adták be az 5–11 éveseknek, a Pfizer gyerekeknek szánt vakcinájából marad erre hétre is – tudtuk meg Hegyi Henrik D. főigazgatótól. Az intézmény vezetője hozzátette, hétköznap 12 és 15 óra közé kaptak időpontot a gyerekek, akik a téli szünetben is felvehetik az oltást, és a regisztráció is nyitva áll.

Külön oltóponton várják őket

– Egy külön oltópontot hoztunk létre a gyerekosztályon erre a célra, ahol egy elkülönített helyiségben kapják meg a koronavírus elleni védőoltást. Az egész gördülékenyen megy, 15 perces különbségekkel kapták meg az időpontokat a szülők, nem kell várakozniuk az osztályon. Ha az 5–11 évesek oltásával kapcsolatban az érdeklődést kellene összegeznünk, azt mondhatnánk, egy kis idő szükséges ahhoz, hogy a köztudatba bekerüljön, miért fontos ezt a korcsoportot is átoltani. Ha visszaemlékszünk rá, hasonló volt a helyzet pontosan egy évvel ezelőtt, amikor az egészségügyi dolgozók és az idősek oltása elindult, sokan kivártak, és 1-2 hónap elteltével nőtt meg az érdeklődés. Kevesebb lesz a szülőkben a bizonytalanság, ha látják, hogy mégiscsak nagyobb biztonságban van az oltott gyerek, és elkerülheti a fertőzés súlyos szövődményeit – emelte ki Hegyi Henrik D., aki szerint egy-egy kisebb körzetben bonyolult összeszedniük, és egy időpontra szervezniük a kis pácienseiket a háziorvosoknak, ezért oltják az 5–11 év közöttieket a kórházi oltóponton, ahol a 10 adagos ampullák beadására flottul összejön a létszám.

Amikor a múlt hétvégén lapunk megkereste a kisvárdai kórházat, épp dr. Molnár Sándor, a gyerekosztály vezető főorvosa oltotta a kicsiket. Még fel sem tettük a kérdéseinket, a főorvos máris azzal kezdte, ő nem adja be addig a vakcinát, amíg meg nem vizsgálja a gyerekeket: a légzésüket, a keringésüket, a bőr állapotát nézi meg. Ezt fontosnak tartotta leszögezni, ugyanis a szülőknek ez az egyik vesszőparipájuk, amikor elbizonytalanodnak: oltassák-e gyereküket. Nagyobb érdeklődést várt ő is az elmúlt héten. Azt mondta, a különböző, főleg internetes csatornákon érkező hiteltelen információk elbizonytalanítják a szülőket. Sajnos a közvetlen környezetében sem érzékeli, hogy egymást biztatnák a szülők, és kérnék a vakcinát, pedig a gyermekek védőoltása nemcsak őket, hanem családjukat – szüleiket, nagyszüleiket – és közösségüket is megvédi.

Döntést kell hozni

– Közismert, hogy a légúton terjedő fertőzések nagy részét a gyerekek hordozzák, elkapják egymástól az óvodában, iskolában és hazaviszik. Így van ez például az influenzával, és most ezzel a vírussal is. Szakmai berkekben úgy mondtuk régen, hogy számtalan légúti fertőzés a gyerekek „hátán utazik, de az öregek hátán csattan az ostor”. A fiatal szervezet sok esetben nehézség nélkül legyűri, az idősebb megszenvedi a betegséget. Ahhoz, hogy megálljon a járvány, a „hordozóit” is be kell oltani, hiszen a fiatalok járnak közösségről közösségre – mondta el a főorvos.

– „Nem is tudom, még várok” – mondják, amikor megkérdezem a szülőket arról, beoltatják-e gyereküket. Mire vár, kérdezem, de konkrét választ nem kapok. Stabil, határozott véleménye sajnos csak nagyon kevés embernek van. Ellenben rengeteg szülő arra panaszkodik, hogy beviszi a kicsit az oviba, aki véletlenül kettőt köhint, és máris úgy néznek rá, mintha covidos lenne. S az is egy rémisztő kép, amikor légúti tünetekkel behozza a gyereket a kórházba a szülő, és szinte reszket a félelemtől, nehogy azt mondjuk: covidos a gyerek. Szóval akárhogy is nézzük, nem jó senkinek sem ez a bizonytalanság. Persze könnyebb lenne a dolgunk, ha az első perctől fogva kizárólag az orvos szakma interpretálta volna a vakcinát, de mindig azt tartsuk szem előtt, hogy régen a nagy járványoktól is a védőoltással szabadultunk meg – zárta gondolatait dr. Molnár Sándor főorvos, aki már csak a jól ismert regisztrációs felület címét tette hozzá: www.vakcinainfo.gov.hu.

Védeni kell a gyerekek egészségét

Ez is vírus, ez is betegség, s ugyanúgy működik, mint az elmúlt évszázadokban más vírusok. Ott és akkor is az oltás volt a megoldás, s úgy tűnik, most is ez – mondta el Kovács Attila. A háromgyermekes apuka szerint nincs más lehetőség arra, hogy megelőzzük a súlyos szövődményeket. – Az oltás lehetséges mellékhatása eltörpül amellett, amit a koronavírus tud okozni, s ha ezzel elkerülhetjük, hogy a gyermekeink lélegeztetőgépre kerüljenek, mert van erre példa, akkor a legjobb döntést hoztuk meg, és nem utólag fogjuk a fejünket, miért nem tettük meg – tette hozzá az apuka, akinek a két nagyobbik fia 5 és 6 évesek, közösségbe járnak, így óhatatlanul is megfertőződhetnek, erre fel kell készülni.

– Látjuk, hogy többfajta vírusvariáns van, s nem biztos, hogy a közösségi védelem ezek ellen elég lesz. Az oltás a felnőtteknél működik, így a kicsiknél is. A gyermekeim egészségének megóvása a legfontosabb. Mi a kisvárdai oltópontot választottuk, ott vették fel a gyerekek a vakcinát – árulta el az édesapa, akinek nemrég született meg a harmadik gyermeke, a kislánya.