Újabb fejlesztési telket értékesített ingatlanportfóliójából a NIPÜF Csoport, ezúttal a Nyíregyházi Ipari Parkban. A csaknem 5 hektárra szóló szerződést a napokban írta alá az ipariingatlan-fejlesztő és a Révész Csoport.



Stratégiai előnyök



Magyarország és Európa egyik legmeghatározóbb logisztikai cégcsoportja kapacitásának bővítése érdekében építi fel új ipari egységét a sztráda nyugati elkerülő szakasza mentén. A társaság az új létesítménnyel bel- és külföldi partnereinek kiszolgálását erősíti. A tervezési folyamat 2022-ben, a helyi infrastruktúra kiépítése után kezdődik. Az autópálya közelsége stratégiai előnyöket nyújt, emiatt a Révész Csoport további bővítést is tervez a park területén.



Dr. Kiss László, a NIPÜF Csoport vezérigazgatója hangsúlyozta: „A szerződéssel újabb városban, egy újabb jelentős gazdasági központban tűztük le a zászlónkat. Nyíregyháza méltán népszerű a hazai és nemzetközi vállalatok körében, az ipari parkban megvalósuló befektetéseken és fejlesztéseken keresztül pedig a NIPÜF is hozzá kíván járulni a város épüléséhez, ezért további betelepülni tervező cégeket is szívesen látunk. A Révész Csoport a jelen egyik legfontosabb ágazatában tevékenykedik, ezért stratégiai partnerség kiépítésére törekszünk a későbbi közös sikerek érdekében.”



Révész Bálint, a csoport alapító tulajdonosa elmondta: „Szerettünk volna egy olyan céggel együttműködni a logisztikai fejlesztésünk során, amellyel hosszú távra tudunk előre tervezni, és közös erővel tudjuk megvalósítani taktikai és stratégiai céljainkat, ezért választottuk a NIPÜF Csoportot. Emellett fontos szempont volt az ipari park földrajzi elhelyezkedése is, mivel piacvezető pozíciónk megköveteli tőlünk a lehető legjobb infrastrukturális feltételeket. A bővülés oka, hogy szeretnénk minél nagyobb kapacitással és hatékonysággal kiszolgálni a nyíregyházi és a multinacionális cégeket lokálisan és országosan is, hogy a folyamatosan változó piaci környezettel lépést tudjunk tartani. Emiatt hosszú távú együttműködésben gondolkodunk a NIPÜF Csoporttal.”